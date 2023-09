Sampdoria-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Catanzaro è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La panchina di Andrea Pirlo è a rischio. Dopo la sconfitta sul campo del Como il tecnico si gioca tutto contro il Catanzaro in caso. Non una squadra che per quello che s’è visto fino al momento facile da affrontare. Ma dalle parti della Liguria non si scherza più dopo un avvio di stagione davvero deludente troppo al di sotto delle aspettative. Nessuno si aspettava una partenza del genere.

Pirlo non è riuscito a dare un’identità alla sua squadra che solamente alla prima giornata contro una Ternana in enorme ritardo è riuscita ad imporsi. A differenza del cammino degli uomini di Vivarini, abili in diverse occasioni e che ancora recriminano per una vittoria mancata contro il Cittadella in casa. Prima però di questo mezzo stop, che comunque ha fatto capire che i giallorossi se la possono giocare contro tutti, era arrivato un ottimo pareggio sul campo del Bari. E proprio un altro pareggio in questa partita dovrebbe venire fuori. Per quello che è lo stato d’animo dei padroni di casa è difficile pensare che la Samp possa fare risultato pieno. Anzi, appare leggermente il Catanzaro favorito, anche se pure in questo caso appare difficile che gli ospiti possano prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Catanzaro è in programma domenica 1 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Catanzaro

Gara da almeno una rete per squadra. Forse qualcosa in più visto che il nostro pronostico per quanto riguarda quello che è un possibile risultato esatto è 2-2. Ma oltre questo, che va oltre quelli che sono i pronostici, c’è da considerare che questo match è così complicato e che mette in palio punti così pesanti che potrebbe finire in pareggio. Beh, su questo siamo quasi convinti.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli, Yepes, Verre; Pedrola, Esposito, Borini.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2