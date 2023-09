Palermo-Sudtirol, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-SudTirol è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La vittoria contro il Venezia, in trasferta, ha rimesso le cose a posto. Il Palermo è secondo in classifica alle spalle del Parma e ha dimenticato la sconfitta interna contro il Cosenza che, arrivati a questo punto, si può tranquillamente considerare un incidente di percorso. Sì, la truppa di Corini può riprendere il proprio cammino verso la promozione diretta che, vista anche l’importante campagna acquisti, è l’obiettivo stagionale dei rosanero.

Facile quindi pensare che contro il SudTirol sia una partita scritta, indirizzata. Ma nella realtà dei fatti non è proprio così. Non può essere così, vista la caratura che Bisoli ha dato alla formazione di Bolzano. Che non perde praticamente mai, che è settima in classifica con dieci punti, e che riesce da ogni match a tirare fuori qualcosa di buono. Un cammino incredibile, un cammino inaspettato già quello dello scorso anno che si potrebbe ripetere anche in questa stagione. E poi ci sono i risultati dell’anno scorso che rendono questo match ancora più imprevedibile. Negli unici incroci tra i due club, quelli appunto dello scorso campionato, una volta è arrivato un pareggio e al Barbera è stato proprio il SudTirol a prendersi la vittoria. Un ulteriore stimolo per gli uomini di Corini questo. Che adesso sembrano essere davvero in grado di prendersi un’altra vittoria e rispedire al mittente tutte le insidie che questo match nasconde.

Come vedere Palermo-SudTirol in diretta tv e in streaming

Palermo-SudTirol è in programma domenica 1 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-SudTirol

Palermo favorito che dovrebbe essere anche trascinato da un Barbera vestito a festa per l’occasione. I rosanero hanno sulla carta una rosa migliore anche se affrontano una squadra con un carattere incredibile. Però, questa volta, il carattere agli uomini di Bisoli potrebbe non bastare. Quindi tre punti ai padroni di casa.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Ceccaroni, Lucioni, Marconi, Lund; Segre, Stulac, Henderson; Insigne, Brunori, Mancuso.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Davi, Masiello, Cuomo; Rover, Lonardi, Tait, Casiraghi; Rauti, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1