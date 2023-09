Formazioni ufficiali Salernitana-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali della sfida dell’Arechi: possibili marcatori, ammoniti e tiratori.

Dopo gli impegni che hanno visto protagonisti Napoli e Milan, la settima giornata di Serie A presenta il confronto dell’Arechi tra Salernitana ed Inter. I nerazzurri, reduci dal primo tonfo stagionale in casa contro il Sassuolo, vogliono immediatamente rialzare la china per lanciare un messaggio importante al Milan.

Di contro, i granata non sono a corto di motivazioni. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicata, Ochoa e compagni non possono più permettersi passi falsi. Ecco le scelte dei due allenatori:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Martegani, Kastanos; Jovane. All. Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto, Thuram, Sanchez. All. Inzaghi

Salernitana-Inter, il pronostico marcatori

Salvo complicazioni, l’Inter proverà a partire forte sin dal primo tempo, tentando di fare la partita per far valere il maggior tasso tecnico. A secco nelle ultime uscite, l’opzione Thuram marcatore per distacco sembra la più credibile. Ma occhio alle sorprese. Barella, ad esempio, vuole imprimere la svolta decisiva ad un campionato che fino a questo punto non l’ha fatto visto protagonista. L’ex Cagliari con i suoi inserimenti potrebbe far saltare il banco ed offrire una valvola di sfogo alla manovra interista.

Probabili ammoniti e tiratori di Salernitana-Inter

Da Klaasen a Carlo Augusto, passando per Dumfries e Bradaric: queste le opzioni tiratori di una sfida nella quale comunque non dovrebbero mancare spunti interessanti. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio a Gyomber e Martegani, che dovrebbero patire e non poco la verve dell’attacco e del centrocampo di Inzaghi.