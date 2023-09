Cremonese-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Parma è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il cambio in panchina – con l’addio a Ballardini e l’arrivo di Stroppa – ha portato in dote alla Salernitana quattro punti in due partite. Insomma, per i lombardi lo scossone sperato c’è stato. E non poteva essere altrimenti vista la rosa: il cambio di marcia era oggettivamente nella logica delle cose.

E adesso il vero banco di prova per la Cremonese. Arriva il Parma di Fabio Pecchia, squadra capolista del campionato con 17 punti in sette partite disputate, e che ha regolato il Bari nel turno infrasettimanale. Gli emiliani sono ampiamente favoriti per la vittoria finale del campionato ma sappiamo bene che la serie cadetta nasconde moltissime insidie e non è facile reggere i ritmi per tutta la stagione. Certo, il tecnico sa benissimo come si fa visto che è riuscito nell’impresa due anni fa appunto con la Cremonese. Poi la separazione e Pecchia vorrebbe prendersi una rivincita contro il suo ex club. I tifosi però da quelle parti non lo hanno mai dimenticato, non è possibile farlo, visto che è stato l’artefice della promozione in Serie A. Una categoria tenuta troppo poco, e questo brucia.

Una gara comunque tra due squadre forti e che vogliono sicuramente dare continuità ai propri risultati. Due squadre che cercheranno con il gioco il risultato finale. Non c’è una favorita.

Come vedere Cremonese-Parma in diretta tv e in streaming

Cremonese-Parma è in programma domenica 1 ottobre alle 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Parma

No, realmente non c’è una favorita in questo match e i punti possono essere due per indicare, magari, chi potrebbe portarsi a casa l’intera posta in palio. Il primo è il fattore campo, il secondo è Massimo Coda, attaccante di Stroppa, che come sempre segna a raffica. Ecco uno come lui può decidere anche partite di questo genere. Ma alla fine potrebbe comunque venire fuori un pareggio.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Majer, Castagnetti, Sernicola; Coda, Vasquez.

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez; Man, Hernani, Bernabè, Benedyczak; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1