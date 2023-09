Cittadella-Lecco, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Lecco è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Inutile girarci intorno: il Cittadella sente l’odore di tre punti pesantissimi contro il Lecco nella sfida di domenica pomeriggio. I padroni di casa, che arrivano dal pareggio sul difficile campo del Catanzaro, possono riuscire a prendersi una vittoria contro la formazione che occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto e che vede anche Foschi, il proprio tecnico, a serio rischio esonero.

Sì, il Lecco ha iniziato tardi, in quel limbo di non sapere nemmeno in che campionato avrebbe giocato, ma adesso le cose si stanno facendo davvero complicate per i lombardi che non sembrano nemmeno avere, almeno per ora, nemmeno le possibilità vista la rosa di cercare di provare a prendersi una salvezza comunque assai complicata. Ecco perché il Cittadella è favorito: non solo per le qualità diverse della rosa, ma anche per quell’esperienza che la squadra di Gorini ha maturato nel corso di questi anni di serie cadetta. Tra le due squadre ci sono 4 precedenti, assai datati, il primo di questa serie di oltre vent’anni. E in quattro occasioni è arrivato sempre un pareggio. Questa volta le cose dovrebbero decisamente cambiare.

Come vedere Cittadella-Lecco in diretta tv e in streaming

Cittadella-Lecco è in programma domenica 1 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Lecco

La vittoria del Cittadella è quasi scontata. Un match che potrebbe realmente avere poca storia. Gli uomini di Gorini sono più forti e sentono realmente la possibilità di prendersi una vittoria importante per il proprio campionato dopo l’ottimo pareggio ottenuto sul campo del Catanzaro. Una sfida, questa, che si potrebbe sbloccare a favore dei padroni di casa già nel primo tempo. Sì, proprio così.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Mangrassi, Maistrello.

LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti, Ionita, Galli, Crociata, Lepore; Di Stefano, Novakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0