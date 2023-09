Bologna-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Empoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Bologna di Thiago Motta nel turno infrasettimanale ha fatto registrare il terzo pareggio di fila, il quarto nelle ultime cinque partite. I rossoblù si confermano una squadra solidissima: neppure nella trasferta di Monza hanno subito gol. Si tratta del terzo clean sheet consecutivo dopo quelli con Verona e Napoli. Il difetto più grande dei felsinei però è un altro e riguarda le reti realizzate. Sono a malapena tre. Hanno fatto peggio solamente Udinese, Cagliari ed Empoli, che non a caso occupano gli ultimi tre posti della classifica.

In realtà in Brianza il Bologna era riuscito a perforare la difesa della formazione di Palladino ma l’arbitro non ha convalidato il gol a causa di un presunto fallo. Decisione che ha fatto infuriare il tecnico italo-brasiliano, tutt’altro che tenero con il direttore di gara a fine partita. La “pareggite”, ad ogni modo, sta impedendo agli emiliani di fare l’atteso salto di qualità: al momento devono accontentarsi di un anonimo tredicesimo posto, che condividono insieme a Verona, Lazio e Genoa. Sta provando faticosamente a rialzarsi invece l’Empoli, che sembra aver beneficiato del cambio in panchina. Aurelio Andreazzoli, subentrato a Paolo Zanetti dopo l’umiliante 7-0 dell’Olimpico con la Roma, ha prima messo in difficoltà l’Inter – passata al “Castellani” solo grazie ad un eurogol di Dimarco – e nel turno infrasettimanale ha interrotto il digiuno sia di vittorie che di gol, aggiudicandosi uno scontro diretto molto delicato con la Salernitana (1-0), castigata dal gioiellino Baldanzi.

Bologna-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Emergenza in difesa per Thiago Motta: oltre agli infortunati Soumaoro e Posch si è fatto male anche Lucumì, che dovrà restare fermo per almeno due mesi. Contro l’Empoli dovrebbero rivedersi dal 1′ Kristiansen, Freuler e Ndoye, tre che a Monza inizialmente si sono accomodati in panchina. Squalificato Saelemaekers, espulso nel match coi brianzoli.

Infermeria affollata anche in casa Empoli: Andreazzoli ha perso un’alternativa sulla fascia sinistra, Pezzella, che si è fratturato il malleolo e ne avrà per qualche mese. Sull’out mancino toccherà a Cacace, mentre con Caputo non ancora al 100% l’attacco sarà formato da Cambiaghi e Cancellieri. Alle loro spalle Baldanzi.

Come vedere Bologna-Empoli in diretta tv e in streaming

Bologna-Empoli è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Empoli negli ultimi anni si è reso più volte indigesto al Bologna, vincendo 7 delle ultime 11 sfide giocate in massima serie. Gli azzurri, dopo un avvio disastroso – nessuno, in Serie A, aveva mai iniziato così male – sono apparsi in leggera ripresa contro Inter e Salernitana, con Andreazzoli che è subito intervenuto sulla fase di non possesso palla. Il Bologna è una squadra molto organizzata ma è alle prese con un problema realizzativo: i felsinei dovrebbero evitare la sconfitta ma in un altro match per larga parte bloccato e da meno di tre gol complessivi, visti i numeri dei due attacchi.

Le probabili formazioni di Bologna-Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Cancellieri.

In Bologna-Empoli le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0