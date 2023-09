Ternana-Reggiana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Reggiana è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Penultima in classifica con solamente due punti e ovviamente zero vittorie in stagione. Peggio della Ternana al momento ha fatto solamente il Lecco che, però, è partito in ritardo e che ha pure tre gare in meno rispetto agli uomini di Lucarelli. Che inizia a sentire anche una forte pressione. Giusta, visto il rendimento fino ad oggi.

Un po’ meglio ha fatto la Reggiana di Alessandro Nesta che, se il campionato finisse oggi, forse sarebbe salva. Sì, perché l’obiettivo della squadra dell’ex difensore di Lazio e Milan, neopromossa, è quello di mantenere la categoria. Compito difficile, ma non impossibile, visto che in rosa ci sono alcuni elementi che questo campionato lo conoscono bene e che hanno pure assaporato la Serie A. Le due formazioni fino al momento hanno messo in evidenza quelli che sono dei problemi difensivi di certo non da trascurare: dieci i gol subito dalla Ternana, nove quelli incassati dalla Reggiana. Troppi. Soprattutto sapendo che per entrambe la permanenza è il target e, molti risultati, passano nella maggior parte dei casi dall’avere un reparto arretrato abile a respingere le minacce. In tutto questo, la domanda è lecita. Che non sia arrivato il momento per la Ternana di conquistare la prima vittoria della stagione? Ci sentiamo di dire di sì.

Come vedere Ternana-Reggiana in diretta tv e in streaming

Ternana-Reggiana è in programma sabato 30 settembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Reggiana

Ternana non favoritissima, ma senza dubbio che ha le possibilità di prendersi una vittoria. Che sarebbe ossigeno per Lucarelli. Sì, è vero, la Reggiana fino al momento ha fatto comunque discretamente. Ma prima o poi gli umbri un match lo devono vincere. Sembrerebbe proprio essere arrivato il momento.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Pyyhtia, Corrado; Falletti, Favilli.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandali, Pierangolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Antiste, Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0