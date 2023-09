Scommesse, cashout disastroso: così ha perso oltre 5mila euro

Scommesse, il cashout è davvero disastroso. In questo modo ha perso oltre 5mila euro. Ecco quello che è successo in Inghilterra

Immaginate di scommettere su tre partite, di giocare una cifra bassa, e di sperare di vincere oltre 5mila euro. Immaginate che sia una tranquilla domenica pomeriggio e avete fatto la vostra giocata, tranquilla, per passarvi un paio di ore guardando i match, in questo caso di Premier League. Immaginate, pure, di aver giocato solamente dei risultati esatti, di tre gare come detto prima. E poi…

E poi immaginate che queste tre partite, Arsenal-Tottenham, Brighton-Bournemouth e Liverpool-West Ham stiano andando appunto come sognavate, con una situazione sì in bilico, ma che già a 5 minuti dal termine era scritta. Sì, perché l’uomo in questione, nella storia raccontata dal Sun, aveva deciso di giocate 5 sterline sul 2-2 della prima partita e sul 3-1 delle altre due. Però chissà come è scattato nella sua testa ad un certo punto per prendere una decisione del genere.

Scommesse, il cashout è davvero disastroso

Sì, l’uomo in questione ha deciso di fare cashout, chissà, magari aveva paura che qualcosa sarebbe cambiata nello spazio di pochissimo tempo, ma rimane una scelta assai discutibile per diversi motivi: il primo, quello fondamentale, che il fatto di aver riscosso la vincita abbia portato a un incasso minore di quella che è stata la giocata. Sì, alla fine è uscito con poco più di 3 sterline.

E poi l’altro motivo è perché cambiare le cose quando ormai avevi puntato e quando stavi per centrare un colpo da oltre 5mila euro. Magari non credeva più nemmeno lui a questa possibilità, magari non credeva più nemmeno lui al fatto che tutto rimanesse bloccato. Insomma, una delle scelte peggiori della sua vita.