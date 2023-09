Pisa-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Cosenza è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Otto punti in classifica sia per il Pisa sia per il Cosenza, anche se i calabresi di Caserta rispetto alla squadra allenata da Aquilani hanno un match in più. Un Cosenza che non riesce proprio a dare una certa continuità ai propri risultati, con una vittoria in trasferta bellissima sul campo del Palermo seguita da una sconfitta in casa contro la Cremonese. Che comunque, viste le qualità della formazione ospite, costruita per vincere il campionato, ci può stare.

Sembra averla trovata invece questa continuità il Pisa, che viene da tre risultati utili di fila (due pareggi e una vittoria) che però, oggettivamente, non sembra ancora essere riuscito a ingranare la marcia giusta. La squadra gioca un buon calcio, quello voluto dal proprio tecnico, ma pecca moltissimo in zona gol, dove non si riesce a sbloccare. L’occasione contro il Cosenza è importante, ma gli ospiti hanno fatto capire fino al momento di essere una squadra velenosa soprattutto con le ripartenze. Si concede poco, e poi si attacca con molti elementi che, tecnicamente, possono fare la differenza. Insomma, una partita che per il Pisa è tutt’altro che semplice. E il Cosenza non intende uscire sconfitto da un match come questo che, sulla carta, è pure abbordabile.

Come vedere Pisa-Cosenza in diretta tv e in streaming

Pisa-Cosenza è in programma sabato 30 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Cosenza

Per quello che vi abbiamo raccontato prima, diciamo che questa sfida potrebbe finire in pareggio. Un punto a testa che, comunque, farebbe un poco più felice il Cosenza che sa benissimo che, raggiungere la salvezza, non è facilissimo e tutte le occasioni sono fondamentali per riuscire a mettere fieno in cascina. Sfida da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Barberis, Veloso; Arena, Valoti, Vignato; Moreo.

VENEZIA (4-4-2): Micai; Cimino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Marras, Calò, Voca, Mazzocchi; Tutino, Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1