Modena-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Modena-Venezia è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Modena di Bianco è una delle squadre ancora imbattute di questo campionato cadetto. Un tecnico che ha continuato sapientemente il percorso che era stato intrapreso negli anni scorsi da Tesser non stravolgendo l’idea tattica e dando continuità con il trequartista alle spalle delle due punte. Se nelle prime tre giornate erano arrivate altrettante vittorie, nelle altre tre sono arrivati altrettanti pareggi. Insomma, un buon cammino.

Stessa cosa, ovviamente, si può dire del Venezia di Vanoli. Che ha gli stessi punti degli emiliani anche se con una partita in più. L’ultima però è stata una brutta battuta d’arresto contro il Palermo in casa: una sconfitta maturata anche in maniera inaspettata visto quello che era il momento della formazione lagunare. Che ha mostrato di avere ancora qualche problema difensivo non risolto, che prima non era comunque venuto fuori, visto che erano state solamente due le reti subite. Ma qualcosa è andato storto e non è un dato da sottovalutare.

Ci sentiamo di dire, quindi, che il Modena potrebbe riuscire a vincere questo match. In una sfida che oggettivamente non dovrebbe regalare chissà quante reti. Ma entriamo sotto nel dettaglio.

Come vedere Modena-Venezia in diretta tv e in streaming

Modena-Venezia è in programma sabato 30 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Venezia

Sì, il Modena di Bianco parte leggermente, ma proprio di poco, favorito, anche per via del fattore campo che in Serie B vuoi o non vuoi un poco la differenza ancora la fa. Sfida che dovrebbe regalare meno di tre reti complessive – visto il rendimento delle due rose fino ad ora – e che i padroni di casa potrebbero fare propria.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Zaro, Gueibre; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Strizzolo, Manconi.

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Sverko; Lella, Tessmann, Busio; Pierini; Pohjanpalo, Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0