Manchester United-Crystal Palace, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Crystal Palace è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

In Inghilterra è anche tempo di coppe nazionali e non deve stupire se Manchester United e Crystal Palace si ritrovano faccia a faccia a distanza di soli quattro giorni dall’incontro di League Cup, la Coppa di Lega inglese, terminato 3-0 per i Red Devils. Un match quasi senza storia, che la squadra di Erik ten Hag è riuscita ad indirizzare già nel primo tempo.

Sul tabellino dei marcatori sono finiti Garnacho, Casemiro e Martial: il turnover del tecnico olandese ha funzionato, compresa la scelta, inizialmente considerata bislacca, di schierare l’ex viola Amrabat sull’out sinistro di difesa. Nel giro di qualche giorno lo United ha risollevato la testa grazie alle due vittorie ottenute contro Burnley (0-1) in campionato e Palace in coppa, risultati utili per togliere un po’ di pressione dalle spalle dell’ex allenatore dell’Ajax, finito sulla graticola dopo un inizio deludente, in cui Bruno Fernandes e compagni hanno rimediato tre sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato. Ten Hag ha detto di aver visto qualche progresso rispetto alle prime uscite e adesso cercherà di raccogliere il massimo dai quattro match casalinghi consecutivi che la sua squadra giocherà tra Premier e Champions League (nella prossima settimana lo United ospiterà il Galatasaray, da battere a tutti costi dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco).

Contro il Crystal Palace, ad ogni modo, torneranno i titolarissimi. Lo stesso farà l’allenatore delle Eagles, Roy Hodgson, che in settimana ha dato spazio a molte riserve.

I londinesi finora hanno avuto la meglio soltanto contro Sheffield United e Wolverhampton, due dirette concorrenti per la salvezza, e racimolato due pareggi nei derby con Brentford e Fulham. Non un inizio esaltante ma comunque in linea con quello che è l’obiettivo stagionale, cioè fare 40 punti nel più breve tempo possibile.

Come vedere Manchester United-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Manchester United-Crystal Palace, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

In attesa di test più probanti, il Manchester United sembra vedere la luce in fondo al tunnel e non dovrebbe avere problemi a battere nuovamente il Crystal Palace ad Old Trafford a distanza di qualche giorno dal match di coppa. Ci sono buone possibilità che i Red Devils, più abbottonati nelle ultime uscite, riescano a collezionare il terzo clean sheet di fila.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Hughes, Doucouré; Ayew, Eze, Schlupp; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0