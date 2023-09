Lecce-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Rudi Garcia al fischio finale della partita con l’Udinese nel turno infrasettimanale ha tirato un lungo sospiro di sollievo. Per una notte, infatti, il pubblico del “Maradona” è tornato ad ammirare il Napoli straripante della passata stagione, quello che è stato in grado di chiudere i giochi per lo scudetto già a febbraio.

Mentre qualcuno già chiedeva a gran voce l’esonero del tecnico, è arrivata la risposta sul campo da parte degli azzurri, quest’anno mai così convincenti come contro i friulani, abbattuti 4-1. Sono andati a segno entrambi i due grandi protagonisti della vittoria del titolo, Osimhen e Kvaratskhelia: il nigeriano ha ritrovato il gol dopo il rigore sbagliato contro il Verona e l’arrabbiatura con la società per via del famigerato video su Tik Tok; il georgiano invece è tornato ad essere devastante (un gol e un assist) interrompendo un digiuno di reti che durava dallo scorso marzo. Può bastare per affermare che il Napoli abbia risolto tutti i suoi problemi? Certamente no, visto il momento terribile dell’Udinese, una delle poche squadre a non aver ancora vinto una partita. Ma la sensazione è che gli aggiustamenti di Garcia siano andati nella direzione giusta. Gli azzurri hanno recuperato terreno in classifica – sono a -4 dalla vetta – ma ora dovranno confermarsi nell’ostica trasferta di Lecce. I salentini hanno gli stessi punti del Napoli (11) ma in settimana sono incappati nella loro prima sconfitta stagionale. Alla Juventus è bastato un gol di Milik per domare gli uomini di Roberto D’Aversa, il cui atteggiamento è apparso fin troppo conservativo. Il k.o. dell’Allianz Stadium, tuttavia, non inficia minimamente l’ottimo avvio dei giallorossi, la grande sorpresa di quest’inizio di stagione.

Lecce-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa potrebbe schierare una formazione molto simile a quella che martedì è scesa in campo contro la Juve. A centrocampo Blin e Oudin faranno compagnia al regista Ramadani, mentre sulle corsie esterne agiranno di nuovo Venuti e Dorgu. Non recupera Banda, assente insieme all’infortunato Dermaku ed allo squalificato Kaba.

Nel Napoli è sempre emergenza in difesa – Juan Jesus e Rrahmani ne avranno ancora per qualche giorno – e Garcia dovrebbe confermare la coppia di centrali Ostigard-Natan. Nessuna modifica particolare rispetto all’undici che ha schiantato l’Udinese: l’unico duello è a centrocampo tra Zielinski ed Elmas.

Come vedere Lecce-Napoli in diretta tv e in streaming

Lecce-Napoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Lecce, pur non riuscendo ad evitare la sconfitta, martedì ha dimostrato di essere un osso duro anche per una big come la Juventus. Il Napoli però sembra aver ritrovato fiducia ed ha tutte le qualità per imporsi anche al “Via del Mare”, dove lo scorso anno la spuntò a fatica. Gli azzurri a nostro parere riusciranno a dare continuità al successo con i friulani ma difficilmente terranno anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Il Lecce riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2