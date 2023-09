Gratta e Vinci, sempre e solo lui: altra super vincita

Gratta e Vinci, sempre e solo lui: ecco piazzata un’altra super vincita con uno dei tagliandi più amati dagli italiani. Ecco dove e cosa è successo

Sempre e solo lui. Uno dei tagliandi più amati dagli italiani. Si è partiti con quello da 5 euro, fino ad arrivare a quello da 20euro. Ma in ogni caso parliamo di un biglietto che è amato da tutti. Il Miliardario, e la sua famiglia, stanno regalando delle soddisfazioni enormi.

Un’estate ricca di successi quella passata, un autunno iniziato allo stesso modo, con la consapevolezza e la voglia di cercare la vincita importante investendo un poco di soldi in quello che è un biglietto che tutti conoscono e che almeno una volta nella vita, per chi compra un Gratta e Vinci, ha grattato. In questo caso protagonista della vicenda, così come raccontato da Agimege.it, è il Maxi Miliardario, che ha un costo di 20euro, e che permette come vincita massima di portare a casa la bellezza di 5milioni di euro. No, non parliamo di una cifra del genere. Ma di una che sicuramente aiuta, eccome, a mettere le cose a posto.

Gratta e Vinci, ecco il colpo

“Può un solo numero, con un Gratta e Vinci, regalare una cifra da capogiro? Un fortunato cliente della Tabaccheria di Piergaspare Tumbiolo, in via della Giuventù a Marsala, in provincia di Trapani, può sicuramente testimoniare che si può fare, grazie al tagliando ‘Il Miliardario Maxi‘” si legge su Agimeg. Sì, perché in questo caso non c’è stato bisogno né di moltiplicatori e nemmeno di bonus. Un solo numero, il 45, per una vincita da sogno.

Parliamo infatti di 50mila euro portati a casa in un colpo solo. 50mila euro che hanno cambiato la giornata, e anche un poco di anni, al fortunato vincitore che è riuscito nel colpaccio. Cinquantamila euro in un periodo come questo sono tantissimi soldi che riescono ad aiutare chi li vince. Ma aiuterebbero tutti, senza giri di parole. Speriamo siano andati a chi ne ha realmente bisogno.