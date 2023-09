I pronostici di venerdì 29 settembre: Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 29 settembre, ci sono gli anticipi di Liga, Bundesliga e Ligue 1 più quattro partite della Saudi Pro League.

Mentre la Serie A si concede un giorno di sosta a cavallo tra il sesto e il settimo turno di campionato, scendono in campo Liga, Bundesliga e Ligue 1 con gli anticipi del venerdì. In Spagna il Barcellona parte nettamente favorito contro il Siviglia, in ripresa dopo un avvio di stagione disastroso ma comunque indebolito rispetto alla squadra che ha conquistato l’ennesima Europa League lo scorso mese di maggio.

Più complicato l’impegno per le altre due squadre di Champions League in campo stasera: in Bundesliga il Borussia Dortmund se la vedrà in trasferta con l’Hoffenheim in una partita da gol, in Ligue 1 il Lens sarà ospite dello Strasburgo.

Pronostici altre partite

Questo venerdì ci sono anche quattro partite del campionato arabo. La capolista Al Ittihad dovrebbe continuare la serie positiva battendo l’Al Feiha, tre punti alla portata anche per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo la partenza ad handicap con due sconfitte consecutive, la squadra di CR7 ha sempre vinto e da fine agosto segna sempre almeno tre gol a partita.

L’Al-Hilal di Neymar, già ai ferri corti con l’allenatore Jesus, è favorito contro l’Al-Shabab che però è sempre andato a segno nelle ultime 4 gare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Barcellona vincente e almeno due gol complessivi in Barcellona-Siviglia, Liga, ore 21:00

Vincenti

• AL Nassr (in AL Tai-AL Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Al-Hilal (in Al-Hilal-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00)

• Cambuur Leeuwarden (in Cambuur Leeuwarden-PSV, Eerste Divisie, ore 20:00)

• Groningen (in Groningen-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Hazem-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 17:00

• AL Tai-AL Nassr, Saudi Pro League, ore 17:00

• Paderborn-Schalke 04, Zweite Liga, ore 18:30

• Al-Hilal-AL Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Amburgo-Fortuna Dusseldorf, Zweite Liga, ore 18:30

• Al Hilal-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00

• Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30

• Benfica-Porto, Primeira Liga, ore 21:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30)