I pronostici del weekend (30 settembre-1 ottobre) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l’Eredivisie olandese.

Tour de force nei principali campionato europei: si torna a giocare alla vigilia del secondo turno della fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League.

Tra le “big” vittorie decisamente alla portata per il PSG contro il Clermont, per l’Inter contro la Salernitana e per l’Atletico Madrid contro il Cadice. In Francia esordio difficilissimo per Gattuso col Marsiglia in casa del Monaco, mentre l’altro allenatore italiano Farioli può continuare a sognare col suo Nizza contro il Brest.

Le altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi ci sono Mainz-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Feyenoord-GO Ahead Eagles e PSV Eindhoven-Volendam di Eredivisie, Girona-Real Madrid di Liga e Roma-Frosinone di Serie A. Tra le sfide da almeno un gol per squadra occhio invece a Aston Villa-Brighton e Tottenham-Liverpool di Premier League, Milan-Lazio in Serie A, Lipsia-Bayern Monaco im Bundesliga e Heracles Almelo-Zwolle in Eredivisie.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Mainz-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Feyenoord-GO Ahead Eagles, Eredivisie, sabato 16:30

• Girona-Real Madrid, Liga, sabato 18:00

• PSV Eindhoven-Volendam, Eredivisie, sabato 18:45

• Roma-Frosinone, Serie A, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• PSG (in Clermont-PSG, Ligue 1, sabato 17:00)

• Inter (in Salernitana-Inter, Serie A, sabato 20:45)

• Monaco o pareggio (in Monaco-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:00)

• Nizza (in Nizza-Brest, Ligue 1, domenica 15:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Cadice, Liga, domenica 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Aston Villa-Brighton, Premier League, sabato 13:30

• Milan-Lazio, Serie A, sabato 18:00

• Tottenham-Liverpool, Premier League, sabato 18:30

• Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30

• Heracles Almelo-Zwolle, Eredivisie, domenica 14:30