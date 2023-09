Girona-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Real Madrid è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In un altri momenti questa partita sarebbe stata forse un testa-coda. Oppure una squadra davanti e un’altra tranquilla a metà classifica. Invece, sabato sera, questa partita mette in palio il primo posto nella Liga spagnola. Sì, ha dell’incredibile eppure è così. Visto che il Girona comanda il campionato, mentre il Real insegue.

Diciannove punti nelle prime sette giornate come nei migliori sogni. Questo è il cammino dei padroni di casa fino al momento che hanno espugnato anche il terreno di gioco del Villarreal e che adesso aspettano gli uomini di Ancelotti che hanno un solo punto in meno. Il Girona è imbattuto: pareggio alla prima giornata e poi solamente vittorie. La squadra di Ancelotti invece una sconfitta nel derby l’ha collezionata. I padroni di casa hanno anche il miglior attacco del campionato insieme a quello del Barcellona con 18 gol fatti. Ben cinque in più rispetto ai madrileni che però non possono ovviamente permettersi di andare a perdere contro una squadra nettamente inferiore in tutti i reparti e che ormai ha quasi raggiunto l’obiettivo stagionale – che era quello della salvezza – dopo solamente sette giornate. Ha veramente dell’incredibile quello che sta succedendo.

Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato – sbagliando, evidentemente, e ne prendiamo atto – come poco credevamo a questa favola. Adesso la domanda ce la facciamo: il Girona ha le possibilità di chiudere davanti a tutti? Quasi impossibile, continuiamo a dire noi, e pensiamo che il Real sia favorito, eccome, per questo match al vertice.

Dove vedere Girona-Real Madrid in diretta tv e streaming

Girona-Real Madrid è una gara valida per l’ottava giornata della Liga ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che dovrebbe vedere uscire vittorioso il Real Madrid di Carlo Ancelotti che potrebbe decisamente prendersi la testa della Liga spagnola. Il Girona è in forma, viaggia a mille, e sogna in maniera importante di fare un altro colpaccio. Ma questa volta non sarà così. Una gara comunque che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare.

Le probabili formazioni di Girona-Real Madrid

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Martinez, Garcia, Lopez, Gutierrez; Tsygankov, Garcia, Herrera, Martin, Savio; Dovbyk.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Fernandez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Bellingham; Vinicius, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2