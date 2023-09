Feralpisalò-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Spezia è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

L’entusiasmo per la prima e storica vittoria in Serie B; la paura e la tensione di un tecnico che sa che si gioca tutto in questa partita. Il tecnico della FeralpiSalò, Vecchi, ci arriva a questo match con un sentimento diametralmente opposto a quello che è lo stato d’animo del collega Alvini, che rischia di essere esonerato.

Lo Spezia ha dato una fiducia a tempo all’allenatore dopo i disastrosi risultati di questo inizio di stagione. I liguri hanno iniziato malissimo e nel turno infrasettimanale hanno pareggiato in casa il Brescia. Serve una sterzata – le qualità, ci sono, eccome – e questa potrebbe arrivare anche con un cambio tattico appunto per questa partita da dentro o fuori. Secondo le ultime indiscrezioni lo Spezia potrebbe cambiare abito tattico, presentandosi per l’occasione con una difesa a tre e con due punte vere lì davanti. Equilibrio, e voglia poi di cercare a portare a casa tre punti che potrebbero sistemare le cose per una settimana. E far lavorare tutti con una discreta tranquillità. Sentimento, quest’ultimo, che ha toccato i padroni di casa che sono andati ad imporsi sul campo del Lecco che, però, sanno benissimo che nulla è stato fatto. Nonostante il momento è lo Spezia favorito. E una vittoria ospite ci potrebbe stare.

Come vedere FeralpiSalò-Spezia in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Spezia è in programma sabato 30 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Spezia

Occhio alla voglia, o per meglio dire la necessità, dello Spezia di conquistare tre punti pesantissimi per la propria stagione con Alvini che potrebbe di nuovo respirare dopo alcuni giorni, questi, che sicuramente il tecnico sta vivendo in apnea. Gara che potrebbe vedere una vittoria ospite. Lo Spezia ha le qualità tecniche per il colpo esterno.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Pilati, Martella; Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero; Compagnon, La Mantia, Felici.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amina, Muhl, Nikoloaou; Cassata, Bandinelli, Ekdal, Zurkowski, Reca; Moro, Verde.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1