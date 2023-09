Camila Giorgi, selfie bollente e messaggio in codice: il suo dolce segreto

Camila Giorgi, la confessione inaspettata viaggia sui social in tandem con un selfie supersexy. Chi poteva immaginarlo?

Le sue origini spiegano tutto. Lei è nata ed è pure cresciuta, almeno fino a un certo punto, a Macerata, ma ha origini argentine e si vede. Si vede perché è caliente come tutti i sudamericani e perché non perde occasioni per riallacciarsi, in qualche modo, alla terra in cui la storia della sua famiglia ha avuto inizio.

Intanto corre in Argentina non appena le è possibile, come se morisse dalla voglia di entrare in contatto con il Paese che ha dato i natali a suo padre. E poi perché, spesso e volentieri, rispolvera su Instagram canzoni latine, oltre a scrivere dediche e parlare fluentemente lo spagnolo. Ecco perché non ci ha stupito neanche un po’ il fatto che, nelle scorse ore, abbia postato sulla sua piattaforma preferita uno scatto che contiene appunto un rimando al Sudamerica e al suo posto del cuore.

Iniziamo col dire che la foto in questione è un selfie. Un autoscatto dal basso che “ucciderebbe” e penalizzerebbe i comuni mortali ma che, nel caso di Camila Giorgi, riesce incredibilmente a regalarci una prospettiva più che interessante. Anche così, perfino da questa angolazione, la tennista marchigiana è bella come il sole. Radiosa e sexy come lo è, d’altra parte, in tutti i contenuti che posta sui social network.

Camila Giorgi lo dice così: confessione inaspettata

Indossa un top bianco con le maniche sfrangiate e ha truccato occhi e labbra in maniera impeccabile, così da valorizzarli nel modo migliore. Non è questo, in ogni caso, il dettaglio che ha attirato l’attenzione dei follower che si sono imbattuti in questo selfie, per quanto bisogni ammettere che è incredibilmente affascinante.

La cosa più interessante del suo post, apparso nelle Instagram Stories, è che nella parte inferiore c’è una parola apparentemente incomprensibile. La splendida Camila ha aggiunto al suo autoscatto la dicitura Piwkenyeyu, seguita da un cuore. Molti dei suoi sostenitori l’avranno già googlato e scoperto che questa parola, che abbiamo scoperto essere stata coniata dai mapuche, il popolo amerindio del Cile e dell’Argentina, ha un significato ben preciso.

E indovinate un po’ cosa vuol dire Piwkenyeyu? Significa “Ti amo”. Non è dato sapere, tuttavia, se la Giorgi abbia voluto lanciare un messaggio a qualcuno, qualcuno di cui però la stampa e i social ignorano l’esistenza, o se invece questa dichiarazione d’amore sia rivolta a se stessa. Se abbia un segreto o meno, ad ogni modo, prima o poi lo scopriremo.