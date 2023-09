Brescia-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Brescia-Ascoli è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Quattro partite, due vittorie e due pareggi. Il campionato del Brescia di Gastaldello è iniziato benissimo nonostante fino all’ultimo secondo non si sapesse la categoria. Il tecnico ha avuto un paio di settimane in più per preparare l’avvio e dimostrare che la sua formazione, rispetto all’anno scorso quando è retrocessa, ha la possibilità di dire la propria in questa annata.

L’Ascoli ha tre partite in più rispetto ai lombardi e ha anche un punto in meno. Due vittorie e un pareggio per gli uomini di Viali che, però, ben quattro di questi sette li hanno presi nelle ultime due uscite contro Cremonese in trasferta e Ternana in casa. Insomma, dopo un momento di appannamento che ha messo anche leggermente in discussione il tecnico, le cose sono state rimesse a posto dai risultati arrivati nelle ultime giornate. Certo, c’è un dato in questo match che è da sottolineare rispetto a tutti gli altri: si torna in campo dopo il turno in mezzo alla settimana e il fatto che il Brescia abbia meno partite sulle gambe rispetto ai bianconeri può fare la differenza. Sappiamo bene quanto ogni match porti via fatiche sia fisiche che mentali e questo è un punto decisamente a favore della formazione di Gastaldello. Che non dovrebbe perdere.

Come vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e in streaming

Brescia-Ascoli è in programma sabato 30 settembre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Ascoli

Brescia leggermente favorito che, intanto, come detto prima non dovrebbe perdere in casa contro l’Ascoli. Una gara che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive e con la possibilità per i padroni di casa di riuscire a piazzare la terza vittoria della propria stagione.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adomi, Cistana; Dickmann, Bisoli, Paghera, Galazzi; Bjarnason; Bianchi; Moncini.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Botteghin, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Milanese; Manzari; Rodrigruez, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1