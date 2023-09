Real Sociedad-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ma quale stanchezza. Non se ne parla proprio. La Real Sociedad andando a vincere sul campo del Valencia ha dato una dimostrazione di forza importante. Gli impegni ravvicinati non hanno minimamente toccato fino ad oggi la squadra di Alguacil, che continua a volare in classifica.

Tre punti pesanti e quinto posto preso, proprio alle spalle del prossimo avversario, quell’Athletic Bilbao che viene da cinque risultati utili di fila e che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Una gara quindi tra due squadre che stanno bene, sia mentalmente che fisicamente, e che potrebbero regalare spettacolo. Di certo è una gara da tripla questa: una sfida che entrambe le formazioni sfruttando quelle che sono le proprie armi potrebbero riuscire a portare a casa. Chi è favorito? Come appena detto in questa partita dell’ottava giornata della Liga non c’è una squadra che parte davanti all’altra. Sì, c’è il fattore campo che un poco la differenza la potrebbe anche fare, ma è una questione minima se davanti hai una formazione che caratterialmente è forte e quindi abituata a sentire le pressioni. In questi casi, il risultato, potrebbe essere decisamente scontato.

Dove vedere Real Sociedad-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una gara valida per l’ottava giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Vista la qualità che le due formazioni hanno davanti, facile ipotizzare che ci possa essere almeno una rete per squadra. E poi? E poi potrebbe finire in pareggio, che farebbe continuare ad entrambe la striscia di risultati utili.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Elustondo, Pacheco, Tierney; Merino, Turrientes, Gonzalez; Oyazarbal, Fernandez, Kubo.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Herrera; Williams, Muniain, Berenguer; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1