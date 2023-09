Strasburgo-Lens, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Strasburgo-Lens è una partita valida per la settima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Ha dovuto aspettare più di un mese, il Lens, per ottenere i suoi primi tre punti stagionali. Un’attesa che ai tifosi giallorossi è sembrata infinita: nell’ultimo turno di Ligue 1, i giallorossi si sono sbloccati nella sfida contro il Tolosa, piegato 2-1 grazie alle reti di Said e Guilavogui. Interrotta, dunque, la serie negativa che durava ormai da tre giornate.

Quello della squadra che lo scorso anno è arrivata seconda dietro al Psg, infatti, è stato un inizio davvero da dimenticare, non in linea con i risultati fatti registrare nella passata stagione. Nei primi cinque turni il Lens ha conquistato a malapena un punto, frutto del pareggio con il Rennes. Poi solo delusioni, con i Sang et Or alla prese con un grave problema realizzativo (solo un gol segnato tra Psg, Monaco e Metz). La svolta è avvenuta probabilmente in Champions League, dove gli uomini di Franck Haise sono usciti indenni dal “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, pareggiando 1-1 con campioni in carica dell’Europa League. La buona notizia, per il tecnico rivelazione della scorsa Ligue 1, è che il suo Lens contro il Tolosa è tornato a creare moltissime occasioni da gol (27 tiri totali e oltre il 60% del possesso palla), sebbene alla fine sia riuscito a concretizzarne solamente due.

Lens che adesso, prima di una nuova gara di coppa – martedì prossimo ospiterà l’Arsenal – affronterà una trasferta complicata come quella di Strasburgo.

Se gli alsaziani, da quest’anno guidati da Patrick Vieira, dopo sei giornate di Ligue 1 sono sesti a quota 10 punti, lo devono infatti al loro rendimento casalingo. Davanti al loro pubblico non hanno mai perso (due vittorie e un pareggio) e domenica scorsa hanno pure ottenuto il primo successo fuori casa, superando il neopromosso Metz grazie al gol decisivo del loro gioiellino Diarra, classe ’04 già finito nel mirino dei più grandi club europei.

Come vedere Strasburgo-Lens in diretta tv e in streaming

La gara tra Strasburgo e Lens, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lens è apparso in crescita nelle ultime due uscite, dando la sensazione che il peggio sia ormai alle spalle. Ma è difficile immaginare un successo dei giallorossi, sempre convalescenti, in casa di uno Strasburgo che tra le mura amiche finora non ha mai perso. Un risultato positivo degli alsaziani è probabile in un match da meno di 4 gol totali.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lens

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine; Doukouré, Deminguet; Angelo, Gameiro, Diarra; Emegha.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski Samed, Diouf, Machado; Sotoca, Wahi, Thomasson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1