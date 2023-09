Saudi Pro League, i pronostici sulle partite del 29 settembre

Saudi Pro League, il massimo campionato saudita riparte con quattro anticipi. In campo tre big: Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Hilal.

Dopo sette giornate al comando della classifica della Saudi Pro League ci sono i campioni in carica dell’Al-Ittihad, il club in cui da quest’anno militano Kanté e Benzema, per intenderci. Il margine di vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti per il titolo rimane però minimo: la squadra di Gedda ha un punto in più dell’Al-Hilal, che scenderà in campo a distanza di qualche ora. Più distaccate, invece, le altre due big Al-Nassr e Al-Ahli.

L’Al-Ittihad, dicevamo, le ha vinte tutte, incassando l’unica sconfitta in un rocambolesco 4-3 con l’Al-Hilal. I gialloneri stanno continuando a mietere successi tra campionato e coppe nonostante l’assenza per infortunio di Benzema: l’ex attaccante del Real Madrid ha difatti saltato le ultime quattro partite. Nel match di King’s Cup, martedì scorso, il tecnico Nuno Espirito Santo ha schierato molte riserve, spuntandola solo ai calci di rigore contro l’Al-Kholood. Potrebbe non filare tutto liscio neppure nella trasferta con l’Al-Fayha, che battendo l’Al-Riyadh nell’ultimo turno ha interrotto un digiuno che durava dalla prima giornata: in trasferta, tuttavia, l’Al-Ittihad è un rullo compressore – l’ultima sconfitta fuori casa risale a maggio – e dovrebbe prendersi altri tre punti. Vittoria alla portata anche per il sorprendente Al-Taawoun, terzo in classifica insieme all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard: contro il fanalino di coda Al-Hazem la formazione allenata dal brasiliano Chamusca – ed in cui milita l’ex Bologna Barrow – otterrà verosimilmente il settimo successo in 8 partite.

L’Al-Nassr di CR7 non si ferma più

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo non si è più fermato dopo aver perso clamorosamente le prime due partite. Da allora solo ed esclusivamente vittorie per la squadra di CR7.

Nella scorsa settimana i gialloblù si sono presi lo scalpo dell’Al-Ahli in una partita ad alto livello di spettacolo, terminata 4-3. Lunedì invece è arrivato un comodo successo per 5-1 sull’Ohod in King’s Cup. Prevista un’altra affermazione netta in casa dell’Al-Tai: da fine agosto in poi solo in un’occasione l’Al-Nassr ha segnato meno di tre gol. Chiuderà il programma del venerdì l’Al-Hilal, che a Riad ospiterà l’Al-Shabab. Dopo due pareggi di fila la formazione allenata da Jorge Jesus è tornata a vincere (ma senza convincere) in King’s Cup contro l’Al-Jabalain, abbattuto grazie ad un gol di Ruben Neves. Neymar non è sceso in campo e continuano a rincorrersi le voci di una rottura tra il brasiliano, arrivato a fine mercato dal Psg, ed il tecnico portoghese. Al-Hilal favorito ma quello con l’Al-Shabab, sempre a segno nelle ultime 4 gare, potrebbe essere un match più complicato del previsto.

Saudi Pro League: probabili vincenti

Al-Ittihad (in Al Fayha-Al Ittihad, ore 17:00)

Al-Taawoun (in Al Hazem-Al Taawoun, ore 17:00)

La partita da almeno un gol per squadra

Al Hilal-Al Shabab, ore 20:00