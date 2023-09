I pronostici di giovedì 28 settembre: si completano i turni infrasettimanali di Serie A, Eredivisie e Liga, in campo anche altri campionati minori.

La sesta giornata di Serie A si chiude stasera con altre tre partite in programma. Si parte alle 18:30 con la sfida che sulla carta promette il maggior numero di gol: Frosinone e Fiorentina giocano un calcio offensivo e hanno iniziato bene la stagione.

Anche in Monza-Bologna potrebbero andare a segno tutte e due le squadre, mentre nel posticipo serale il Genoa proverà a chiudersi in difesa per non regalare spazi a Dybala e Lukaku: sarà difficile vedere un alto numero di gol soprattutto nel primo tempo.

Pronostici altre partite

Si giocano anche altri campionati nel resto d’Europa: probabili vittorie interne per il Fenerbahce in Super Lig contro l’Istanbul Basaksehir e per l’AZ in Eredivisie contro l’Heracles. Per chi va a caccia di gol il consiglio è di guardare a Valerenga-Bodo/Glimt dell’Eliteserien, Granada-Betis della Liga spagnola e Basilea-Lucerna della Super League svizzera.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Frosinone-Fiorentina, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Istanbul Basaksehir, Super Lig, ore 19:00)

• AZ (in AZ-Heracles, Eredivisie, ore 20:00)

• Roma o pareggio (in Genoa-Roma, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Frosinone-Fiorentina, Serie A, ore 18:30

• Valerenga-Bodo/Glimt, Eliteserien, ore 19:00

• Fenerbahce-Istanbul Basaksehir, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Monza-Bologna, Serie A, ore 18:30

• Granada-Betis, League Cup, ore 19:00

• Basilea-Lucerna, Super League, ore 20:30

Il “clamoroso”

Braga vincente e almeno un gol per squadra (in Estrela Amadora-Braga, League Cup, ore 21:15)