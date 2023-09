Genoa-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Roma è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Roma, tra esperimenti tattici ed un Lukaku rivelatosi subito determinante, continua ad andare a corrente alternata. Dopo aver conquistato i primi tre punti stagionali contro l’Empoli, abbattuto con un clamoroso 7-0 all’Olimpico, gli uomini di José Mourinho nell’ultimo turno di campionato hanno fatto registrare un nuovo stop (1-1 contro il Torino) che gli ha impedito di irrompere nella parte sinistra della classifica.

Il belga – tre gol in quattro presenze per l’ex Inter – a venti minuti dalla fine era riuscito a sbloccare l’equilibrato match contro i granata, ma una rete di Zapata ha riportato i giallorossi sulla terra, proprio quando la prima vittoria in trasferta sembrava a un passo. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto al tecnico portoghese, che in ogni caso continua a vedere la sua squadra in crescita. No, non è la Roma di inizio settembre, quella delle due sconfitte consecutive con Verona e Milan. E su questo non ci piove. Tuttavia i capitolini da questo momento in poi hanno l’urgenza di fare più punti possibili, visto che il ritardo accumulato nei confronti delle concorrenti è già cospicuo. Se la classifica della Lazio piange, infatti, quella della Roma non ride di certo. Pellegrini e compagni hanno totalizzato 5 punti in altrettante partite e sono già molti distanti non solo dall’Inter capolista ma anche dal quarto posto. Nel turno infrasettimanale Mourinho e i suoi sono attesi da un’altra trasferta complicata, a Marassi contro il Genoa.

I rossoblù non hanno più vinto dopo il colpaccio dell’Olimpico contro la Lazio, battuta da un gol dell’oriundo Retegui. Da quella partita l’unico risultato di rilievo è stato il 2-2 casalingo contro il Napoli campione d’Italia. La sensazione è che, per quanto dimostrato finora, il Grifone abbia raccolto davvero poco: in classifica i punti sono solamente quattro.

Genoa-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino ha tutti a disposizione, eccetto il lungodegente Vogliacco e lo squalificato Martin, espulso venerdì scorso a Lecce. Non è certa la presenza dell’ex di turno Strootman a centrocampo: l’olandese è tallonato da Thorsby. Sulla trequarti si rivedrà Malinovskyi.

Senza gli infortunati di lungo corso Kumbulla, Sanches e Abraham, Mourinho probabilmente dovrà fare a meno anche di Pellegrini e Smalling, ancora non al 100%. Sulle corsie esterne agiranno Kristensen e Zalewski, in mezzo invece si candida per una maglia Aouar.

Come vedere Genoa-Roma in diretta tv e in streaming

Genoa-Roma, in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa neopromosso finora si è reso indigesto a ben due big (Lazio e Napoli) dimostrando di non difettare né di personalità né di coraggio. Rossoblù sempre a segno finora nei match casalinghi, dato che ci fa pensare ad una gara movimentata, anche alla luce della prolificità apparentemente ritrovata della Roma. I giallorossi, già attardati in classifica, dovrebbero tornare da Marassi con almeno un punto in tasca.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2