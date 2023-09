Paige Spiranac come Alisha Lehmann: un calendario per 12 mesi di fuoco

Paige Spiranac come Alisha Lehmann: la meravigliosa influencer ha seguito le orme della calciatrice lasciando tutti a bocca aperta con il suo calendario.

Il mondo dello sport ha sempre tante sorprese in riserbo. E non vale solo per quello che succede in campo. Ormai, infatti, sono tante le atlete che attirano le attenzioni dei tifosi non solo per le loro doti e i risultati raggiunti (che sia nel calcio, nel tennis o nel golf) ma anche per un altro aspetto. Stiamo parlando del loro fascino e della loro sensualità, che spesso e volentieri mettono in mostra scatenando le reazioni dei fan.

Basti pensare a personalità come Alisha Lehmann. La calciatrice di origine svizzera, la quale da tempo milita nell’Aston Villa, ha conquistato milioni di appassionati grazie alla sua irresistibile bellezza. La 24enne non è solamente una campionessa sul campo, ma anche nel mondo dei social: su Instagram, in particolare, può vantare un profilo seguitissimo. Di recente, l’atleta ha deciso di fare una sorpresa ai fan.

Questi ultimi sono rimasti a bocca aperta quando ha annunciato l’uscita del suo calendario 2024. Una raccolta di foto mozzafiato in cui sfoggia tutto il suo charme. Non sorprende che la meravigliosa calciatrice abbia già registrato un boom di vendite. Alisha, tuttavia, non è l’unica sportiva ad aver deciso di accompagnare per 12 mesi il suo affezionato pubblico con scatti da urlo. Anche l’influencer e istruttrice di golf Paige Spiranac ha avuto la stessa idea.

Paige Spiranac, sensualità alle stelle nel calendario 2024: scatti da perdere la testa

Classe 1993, in passato è stata una giocatrice di golf professionista. Paige Spiranac ha giocato per l’Università di Arizona e per quella di San Diego, portando a casa diverse vittorie. Il suo percorso, però, si è arrestato prima che potesse raggiungere risultati importanti. Ma nonostante l’allontanamento dalle competizioni, la meravigliosa influencer è riuscita a farsi strada nel settore grazie al mondo dei social.

Paige, infatti, ha iniziato a condividere consigli e pareri sul golf riscuotendo un successo davvero clamoroso. Grazie alla sua dedizione e simpatia è riuscita a guadagnarsi l’affetto degli utenti e la sua bellezza fuori dal comune ha giocato, ovviamente, un ruolo centrale nella sua ascesa. La Spiranac, infatti, interagisce quotidianamente con i follower e nei suoi scatti si diverte spesso a stuzzicare le loro fantasie.

Come affermato in precedenza, l’influencer di recente ha realizzato un calendario 2024 per tutti i suoi fan. Inutile dirlo, ma le foto sono una più sensuale dell’altra. Paige ha un fisico mozzafiato e negli scatti per cui ha posato ha voluto esaltare la sua avvenenza. Curve da far perdere la testa, sguardo profondo e bellezza irresistibile: l’istruttrice di tennis, con il suo ultimo progetto, ha proprio deciso di mandare in delirio i follower.