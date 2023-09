Osasuna-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Atletico Madrid è una partita della settima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Osasuna non vince dal 27 agosto, quando è andato a imporsi sul campo del Valencia. L’Atletico invece arriva a questa partita – dove parte ampiamente favorito – dopo aver distrutto il Real nel derby di Madrid. Una vittoria mai in discussione, una vittoria che potrebbe dare uno slancio incredibile alla formazione del Cholo Simeone in vista dei prossimi impegni.

Una doppietta di Morata e una rete di Griezmann ha permesso ai Colchoneros di infliggere la prima sconfitta ufficiale alla squadra di Carlo Ancelotti. E sappiamo benissimo come questo tipo di partite possano dare una marcia in più. Sì, siamo convinti di questo, siamo convinti che gli ospiti possano riuscire senza particolari problemi, nemmeno, a conquistare la seconda vittoria di fila e rilanciarsi in maniera prepotente. L’avvio è stato ottimo, poi un momento un poco così, e adesso tutto pronto per la ripresa.

Come detto prima l’Osasuna invece non vince da quattro partite. Due sconfitte e due pareggi e una situazione di classifica che definire preoccupante al momento sarebbe eccessivo. Ma dopo la notte di giovedì potrebbe diventarlo.

Dove vedere Osasuna-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Osasuna-Atletico Madrid è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Trascinata dai due attaccanti titolari, in attesa che di Depay che sembra essere sulla via del recupero, il Cholo Simeone si appresta a vivere una notte di festa visto che il suo Atletico è ampiamente favorito per questo match. Gli ospiti dovrebbero riuscire a vincere non subendo nemmeno una rete.

Le probabili formazioni di Osasuna-Atletico Madrid

GRANADA (4-4-2): Herrera; Pena, Catena, D. Garcia, Cruz; Munoz, Torro, Oroz; Avila, Budimir, Mojica.

BETIS (4-2-3-1): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Saul, Llorente, Koke, Lino; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2