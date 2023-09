Verona-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Atalanta è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’obiettivo a breve termine dell’Atalanta è quello di trovare un minimo di continuità dopo un inizio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi. La Dea intanto per la prima volta ha inanellato due vittorie di fila, tra Europa League e campionato: giovedì scorso ha debuttato sul palcoscenico continentale con un comodo successo sui polacchi del Rakow (2-0); poi ha superato brillantemente il primo doppio impegno stagionale, battendo il Cagliari con lo stesso risultato pur cambiando qualche interprete.

Due affermazioni che hanno permesso a Gian Piero Gasperini di archiviare la sconfitta con la Fiorentina (3-2), la seconda consecutiva in trasferta dopo quella rimediata ad agosto contro il neopromosso Frosinone. Fuori casa, infatti, l’Atalanta è finora apparsa più vulnerabile: l’unica vittoria, per ora, rimane quella contro il Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Balza agli occhi anche il dato relativo ai gol segnati e subiti, visto che nel suo Gewiss Stadium la Dea ha tenuto sempre la porta inviolata, incassando le uniche reti lontano dal proprio pubblico. Gasperini pretende un andamento più coerente, ma al tempo stesso sta ritrovando giocatori importanti come Lookman, tornato ai livelli della prima parte della scorsa stagione, e sta scoprendo anche le qualità dei nuovi. Uno su tutti l’ex milanista De Ketelaere, tra i migliori in campo pure contro il Cagliari.

L’esame Verona, insomma, capita a fagiolo. Gli scaligeri sono rientrati nei ranghi dopo una partenza da urlo (due vittorie contro Empoli e Roma), ottenendo un solo punto in tre giornate. Discreta la prestazione di sabato scorso a San Siro con il Milan (1-0) ma dal punto di vista offensivo i gialloblù sono calati: a malapena un gol negli ultimi 270 minuti.

Verona-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Il tecnico gialloblù Baroni cambierà qualcosa rispetto alla gara con il Milan. La novità più importante riguarderà l’attacco, dove Bonazzoli partirà dal 1′. A supporto dell’ex centravanti della Salernitana agiranno Ngonge e uno tra Folorunsho e Saponara. In mezzo Hongla e Duda, mentre a sinistra Lazovic dovrebbe spuntarla nel duello con Terracciano. L’altro ballottaggio è in difesa, dove si contendono una maglia Coppola e Dawidowicz.

Tanti dubbi per Gasperini, che verosimilmente proseguirà con le rotazioni. Dalla panchina si candidano Pasalic e Muriel, che insidiano Koopmeiners e De Ketelaere. L’unico sicuro del posto, davanti, è Lookman. In difesa Djimsiti potrebbe far rifiatare Scalvini.

Come vedere Verona-Atalanta in diretta tv e in streaming

Verona-Atalanta, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta si è aggiudicata 4 degli ultimi 5 confronti con il Verona, che a sua volta non batte la Dea al “Bentegodi” dal lontano 2016. Finora i bergamaschi in trasferta hanno avuto la meglio solo sul Sassuolo ma nelle ultime due uscite sono apparsi in crescita, collezionando due clean sheet. Gli scaligeri in casa sono imbattuti (vittoria con la Roma e pareggio con il Bologna) e dopo la buona prestazione di San Siro potrebbero rendere la vita difficile anche ai nerazzurri, ai quali in ogni caso si può dare fiducia dopo i successi con Rakow e Cagliari. Probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2