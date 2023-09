Parma-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Bari è valida per la settima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Forse per come arrivava il Parma alla sfida contro la Sampdoria – e anche per come ci arrivava la Sampdoria – nessuna si aspettava lo stop imposto dai liguri alla squadra di Pecchia. E invece il pareggio ha fatto scendere un poco con i piedi per terra la formazione capolista di questo campionato di Serie B che però è pronta a sfruttare il secondo turno in casa di seguito per ritornare a volare.

Direte voi, semplice. No, non è proprio così. Anche perché il Bari, finalista playoff lo scorso anno, è stato costruito senza dubbio per cercare almeno di ripetere la scorsa annata, cosa che fino al momento però alla truppa di Mignani non è riuscita. Nell’ultimo turno al San Nicola anche il Catanzaro è riuscito a portare via dei punti pesantissimi lasciando a zero come vittorie interne i pugliesi. Che solamente una volta si sono imposti in questa stagione, contro la Cremonese in trasferta. Certo, per ora non è arrivata nemmeno una sconfitta (sono stati quattro i pareggi di fila), ma la sensazione è che possa arrivare nella difficile trasferta del Tardini contro un Parma che vuole come detto riprendere quella che è la sua corsa.

Come vedere Parma-Bari in diretta tv e in streaming

Parma-Bari è in programma mercoledì 27 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Bari

La gara, senza discussioni, almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Quindi su questo siamo sereni. Per il resto occhio alla possibile vittoria di un Parma che, nonostante lo stop contro la Samp, sembra essere una squadra molto più attrezzata non solo per portare a casa i tre punti in questa partita ma anche per arrivare in fondo, davanti a tutti, in questo campionato.

Le probabili formazioni

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Estevez; Partipilo, Hernani, Sohm, Benedyczak; Bonny.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu; Nasti, Diaw.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1