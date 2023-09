Juventus-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Lecce è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una sconfitta tanto fragorosa quanto inaspettata. La Juventus granitica delle prime giornate si è sciolta improvvisamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo, perdendo 4-2 e tornando ad incassare più di tre gol, come era già avvenuto tre volte nell’ultimo anno.

Al Mapei Stadium si sono visti errori individuali a profusione da parte dei bianconeri: il più clamoroso è indiscutibilmente quello di Gatti, che sul punteggio di 3-2 per i neroverdi ha realizzato un autogol destinato ad essere ricordato per un bel po’. Tra i peggiori in campo anche il portiere Szczesny, in serata no: proprio una sua papera ha permesso agli emiliani di passare in vantaggio. Uno di pochi a salvarsi è stato Federico Chiesa – quarto gol stagionale per l’ex viola – ma non è bastata la sua verve a scuotere i compagni. Un brutto passo falso dopo quattro risultati utili che forse ridimensiona le ambizioni scudetto della Juventus, ora a -5 dall’Inter e scavalcata anche da Milan e Lecce. Guarda casa, saranno i salentini gli avversari della squadra di Massimiliano Allegri nell’anticipo del primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-24. Al contrario della Signora, i giallorossi arrivano a quest’appuntamento ebbri di felicità per un inizio di stagione che non immaginavano neppure nei loro più bei sogni. Ancora imbattuti, gli uomini di Roberto D’Aversa sono la sorpresa delle prime settimane di campionato: venerdì hanno battuto il Genoa 1-0 grazie ad una rete del francese Oudin, confermando di essere anche solidi dal punto di vista difensivo (non a caso vantano la seconda miglior difesa del torneo).

Juventus-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

La Juventus non gioca le coppe ma contro il Lecce, nel primo impegno ravvicinato, Allegri opterà comunque per un minimo di turnover. In difesa Rugani potrebbe far rifiatare Bremer, verso la conferma invece Gatti nonostante l’errore clamoroso. Torna Fagioli dal 1′, mentre sulle fasce agiranno Weah e Cambiaso. Non è da escludere che uno tra Chiesa e Vlahovic parta dalla panchina: Milik sicuro della titolarità.

Pochi cambi nel Lecce, ad esclusione del rientro di Baschirotto al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica. A destra chiede spazio Venuti, a centrocampo invece sarà ballottaggio tra Oudin, autore del gol che ha steso il Genoa, e Rafia.

Come vedere Juventus-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Lecce, in programma martedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juventus scenderà in campo con la determinazione di chi sa che non può sbagliare la seconda partita di fila contro una squadra alla portata. I bianconeri però si ritroveranno di fronte un Lecce organizzato, che ha grande entusiasmo e nessun assillo di vincere dopo un inizio sensazionale, in cui è andato oltre i propri limiti. Gli uomini di Allegri riusciranno a riscattare la brutta prestazione di Reggio Emilia ma potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata: almeno un gol per parte nella serata dello Stadium.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Milik.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1