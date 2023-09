I pronostici di martedì 26 settembre: Serie A, B, Liga, Ligue 1, League Cup

I pronostici di martedì 26 settembre: inizia il turno infrasettimanale per Serie A, B, Liga e Ligue 1, in campo anche la League Cup inglese.

Non c’è un attimo di sosta per Serie A, Serie B, Liga e Ligue 1: si torna subito in campo con le prime partite del turno infrasettimanale. Il sorprendente Lecce terzo in classifica proverà a restare davanti alla Juventus che ha un punto in meno: la truppa di Allegri però dopo la batosta col Sassuolo ha bisogno di ripartire e parte favorita per la vittoria.

Vittorie altamente probabili anche per il Barcellona nella Liga spagnola contro il Maiorca e per il Lille di Paulo Fonseca in Ligue 1 contro il Reims.

Pronostici altre partite

In Serie B promettono gol e spettacolo Cosenza-Cremonese e Venezia-Palermo, almeno un gol per squadra probabile anche nella partita di League Cup inglese tra Manchester United e Crystal Palace. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio invece a Istanbulspor-Galatasaray del campionato turco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lille segna tra due e quattro gol in Lille-Reims, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Juventus (in Juventus-Lecce, Serie A, ore 21:00)

• Lille (in Lille-Reims, Ligue 1, ore 21:00)

• Barcellona (in Maiorca-Barcellona, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Istanbulspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00

• Bradford-Middlesbrough, League Cup, ore 21:00

• Maiorca-Barcellona, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cosenza-Cremonese, Allsvenskan, ore 18:15

• Manchester United-Crystal Palace, League Cup, ore 21:00

• Venezia-Palermo, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Ipswich-Wolverhampton, League Cup, ore 20:45)