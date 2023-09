Empoli-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Salernitana è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Empoli e Salernitana, due squadre che lo scorso anno si erano salvate in anticipo rispetto alla tabella di marcia, sono entrambe ancora a digiuno di vittorie.

Gli azzurri, a differenza dei granata, non hanno neppure pareggiato, entrando nella storia della Serie A dalla parta sbagliata. Dopo la sconfitta con l’Inter di domenica scorsa – la quinta nelle in altrettante partite di campionato – l’Empoli è diventata la prima squadra di sempre a non ottenere neanche un punto e a non segnare gol nelle prime cinque gare stagionali. Un rendimento da horror che inquieta e non poco i tifosi del club toscano, ad oggi il principale candidato alla retrocessione. In attesa di capire se sortirà gli effetti sperati la “cura Andreazzoli” – il tecnico della salvezza di due anni è stato richiamato da una settimana al posto dell’esonerato Zanetti – l’Empoli dovrà provare ad invertire la rotta già a partire dalla gara con i campani, ripartendo dalle cose buone (poche) che si sono viste nel match coi nerazzurri, passati “solo” 1-0 al “Castellani” grazie ad un eurogol di Dimarco.

La Salernitana, come spiegato in precedenza, non se la passa meglio. La squadra di Paulo Sousa è quartultima in classifica ed ha rimandato l’appuntamento coi primi tre punti della stagione anche nel match casalingo con il Frosinone (1-1), raggiunto nella ripresa da un gol di Jovane Cabral, attaccante capoverdiano arrivato in estate dallo Sporting CP.

Pareggio che, in ogni caso, ha interrotto una preoccupante ministriscia negativa: i granata erano infatti reduci dalla doppia sconfitta con Lecce e Torino, due partite in cui, sempre orfani del loro bomber Dia, non erano riusciti neppure a trovare la via del gol.

Empoli-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’attacco dell’Empoli mancherà ancora Caputo: l’esperto centravanti di origine pugliese è alle prese con un problema al polpaccio. Sarà Cambiaghi, in ballottaggio con Destro, a fare compagnia a Shpendi nel reparto avanzato azzurro. Confermato il centrocampo a tre visto contro l’Inter, formato da Ranocchia, Marin e Maleh. Dietro più Pezzella di Bastoni.

Il rebus in casa Salernitana riguarda sempre la presenza di Dia. Il senegalese è in ritardo di condizione ma potrebbe essere convocato per Empoli. L’attacco sarà dunque nuovamente sulle spalle di Cabral, sostenuto da Kastanos e Candreva. In mezzo Maggiore e Martegani avranno la meglio su Bohinen e Legowski. Indisponibili, infine, Ikwuemesi e Coulibaly.

Come vedere Empoli-Salernitana in diretta tv e in streaming

Empoli-Salernitana, in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nonostante il record negativo, l’Empoli ha dato qualche segnale di vita contro l’Inter, anche se deve obbligatoriamente sbloccarsi dal punto di vista offensivo se vuole provare a racimolare i primi punti. Gli azzurri sono rimasti imbattuti in cinque delle ultime sei sfide con la Salernitana in massima serie, un dato che infonde un po’ di fiducia ad Andreazzoli, che contro la squadra di Paulo Sousa, alle prese con non pochi problemi, dovrebbe strappare almeno un pareggio.

Le probabili formazioni di Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral.

Empoli-Salernitana: chi vince? Empoli

Pareggio

Salernitana View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1