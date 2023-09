Como-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Sampdoria è valida per la settima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Como tra le grandi, a differenza della Sampdoria. Tre vittorie di fila per la squadra di Moreno Longo, che nell’ultima trasferta sul campo del Cittadella è stato trascinato da un Cutrone in versione quasi Milan. L’attaccante con una doppietta ha deciso il match, e adesso i lombardi sognano. Visto che hanno pure la rosa per farlo.

Il pareggio sul campo della capolista Parma, invece, per la Sampdoria di Pirlo, ha mandato senza dubbio un segnale importante: i liguri ci sono, almeno sulla carta, anche se devono oggettivamente trovare quella continuità di prestazioni e di risultati che fino al momento è mancata. La Samp ha cambiato moltissimo in estate e sembra forse essere arrivata in questo momento ad un punto importante, allo snodo cruciale della stagione. Qualora riuscisse a centrare un altro risultato positivo, magari una vittoria (assai difficile) si potrebbe parlare di una squadra rinata. Ma il Como in questo momento è troppo in forma mentalmente e fisicamente per pensare possa perdere.

Allora, ecco che la partita sembra essere quasi scritta. Quasi però. Perché se da un lato ci sentiamo di dire che questo match possa finire in pareggio, dall’altro non possiamo non mettere in evidenza come gli uomini di Longo siano in questo momento avanti rispetto a quelli di Pirlo.

Come vedere Como-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Como-Sampdoria è in programma mercoledì 27 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Sampdoria

In una gara che sicuramente vedrà entrambe le squadre andare a segno, leggermente favorito è il Como: una vittoria, che potrebbe essere la quarta di fila, proietterebbe ancora più in alto gli uomini di Longo. Che sognano.

Le probabili formazioni

COMO (4-4-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Iannou; Iovine, Bellemo, Abildgaard, Da Cunha; Verdi; Cutrone.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Ricci, Verre; Depaoli, Borini, Pedrola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1