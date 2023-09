Catanzaro-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Cittadella è valida per la settima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Dopo aver preso cinque sberle in casa dal Parma, il Catanzaro di Vivarini ha dimostrato di aver capito la lezione ed è andato a pareggiare sul campo del Bari. Difficilissimo, senza dubbio, un segnale questo di maturità importante da parte dei calabresi che adesso ospitano il Cittadella, una squadra che non sta riuscendo in nessun modo a trovare continuità.

Dopo l’importante vittoria sul campo della Sampdoria infatti gli uomini di Gorini hanno perso tre a zero in casa contro il Como. Insomma, una formazione che non riesce a dare il cambio di marcia alla propria stagione, e l’impegno in Calabria è assai difficile se non impossibile. Perché possiamo tranquillamente affermare che il Catanzaro è favorito in questo match e che dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria.

Sì, lo stop contro il Parma ci può stare, ma gli uomini che la scorsa stagione hanno praticamente dominato il campionato di Serie C sono in palla, e vogliono regalare un’importante gioia al Ceravolo che, durante quel match finito nel peggiore dei modi non hanno mai smesso di incitare i propri beniamini. Sì, sembra proprio una partita indirizzata questa.

Come vedere Catanzaro-Cittadella in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Cittadella è in programma mercoledì 27 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Cittadella

Gara da almeno tre reti complessive al Ceravolo con il Catanzaro che alla fine dei novanta minuti dovrebbe anche riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Per il Cittadella si prospetta un’altra notte difficile con Gorini che, purtroppo per lui, potrebbe anche iniziare a rischiare qualcosa. Vedremo, questi sono ragionamenti che vanno oltre. Adesso c’è da dire che il Catanzaro vincerà, o almeno cercherà di farlo, il match.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Tessiore; Pandolfi, Pittarello.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1