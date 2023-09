Cagliari-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Milan è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Contro il Verona c’ha pensato Leao, il suo giocatore più talentuoso – e per una volta anche con la fascia di capitano sul braccio – a far tornare il sorriso a Stefano Pioli. Un letale contropiede del portoghese ha piegato gli scaligeri (1-0), chiudendo una settimana difficile per il Milan, costretto a fare i conti con la pesantissima sconfitta nel derby meneghino di sette giorni prima ma anche con la mancata vittoria nell’esordio in Champions League con il Newcastle, nonostante un dominio quasi totale da parte dei rossoneri.

Non una prestazione convincente quella del Diavolo, apparso ancora in convalescenza. Ad ogni modo si è trattato del quarto successo in cinque giornate di campionato, che ha permesso al Milan di riconquistare il secondo posto e di provare a tenere il passo dei cugini dell’Inter, gli unici ancora a punteggio pieno. Una reazione da squadra vera, capace pure di non subire gol per la seconda volta di fila, la terza in totale da quando è iniziata la stagione. Un Milan dalla manovra forse un po’ troppo farraginosa ma difensivamente di nuovo compatto: non una buona notizia per un Cagliari che dopo cinque turni ha segnato solamente un gol ed ha il secondo peggior attacco del torneo insieme a quello dell’Udinese. I rossoblù di Claudio Ranieri faticano ad ingranare, mostrando una certa difficoltà ad adattarsi alla categoria. L’organizzazione di gioco a questi livelli non può bastare e l’esperto tecnico romano deve trovare un modo per far sì che i giocatori offensivi riescano a sbloccarsi. La classifica, intanto, non è affatto bella: i sardi sono penultimi a quota 2 punti.

Cagliari-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria rossoblù, oltre ai lungodegenti Rog e Lapadula, stavolta accoglie anche Jankto e Di Pardo, entrambi alle prese con l’influenza ed in dubbio per il Milan. Torna invece a disposizione Pavoletti, ma davanti dovrebbero giocare ancora Petagna e Luvumbo. Dietro riecco il polacco Wieteska, squalificato domenica scorsa a Bergamo.

Pioli ha intenzione di far rifiatare Giroud: occasione per Jovic al centro del tridente. Ai suoi lati Leao e Chukwueze, favorito su Pulisic. In mezzo Reijnders in versione regista al posto dell’infortunato Krunic, sull’out destro conferma per Florenzi. Rientrano i due nazionali francesi Maignan ed Hernandez, entrambi assenti contro il Verona sabato scorso.

Come vedere Cagliari-Milan in diretta tv e in streaming

Cagliari-Milan è in programma mercoledì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Cagliari e Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Da cinque anni a questa parte il Milan è sempre tornato con punti in tasca dalla trasferta in Sardegna. E nelle ultime tre visite all’Unipol Domus ha vinto senza subire gol. Trend che potrebbe continuare, soprattutto alla luce dei problemi offensivi dei rossoblù. Ci aspettiamo in ogni caso una reazione d’orgoglio da parte della squadra di Ranieri, che in casa ha notoriamente una marcia in più e finora si è arresa solo all’Inter. Occhio anche al turnover di Pioli, che rispetto al Verona cambierà diversi interpreti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Petagna, Luvumbo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Jovic, Leao.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1