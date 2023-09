Badosa e Sabalenka scatenate a Dubai: la foto della reunion fa impazzire i fan

Badosa e Sabalenka finalmente insieme. Che l’iberica sia corsa dalla sua amica del cuore per parlare di questioni di cuore? Probabile…

Rivali? Mai. Potrebbero esserlo, potenzialmente, ma il loro legame è talmente solido e sincero che sono tutto fuorché avversarie. Sono amiche, amiche per la pelle, e lo sono diventate grazie al tennis, la passione che le ha unite sin da quando, dietro le quinte del tour, si sono incontrate e avvicinate.

Sì, stiamo parlando di loro: della tigre bielorussa Aryna Sabalenka e di Paula Badosa, la splendida tennista spagnola ora ferma ai box per via di un infortunio. Nel corso di questa stagione di tempo da trascorrere insieme ne hanno avuto meno del solito, considerando che la campionessa iberica, appunto, si è vista costretta a saltare diversi appuntamenti per via di qualche acciacco fisico. Le due amiche hanno quindi voluto recuperare e hanno deciso di incontrarsi, proprio nelle scorse ore, a Dubai, dove ha la residenza Paula.

Il loro incontro potrebbe non essere casuale. Si sta facendo sempre più insistente, man mano che passano le ore, la voce secondo cui la Badosa e il tennista Stefanos Tsitsipas avrebbero improvvisamente rotto. Un’indiscrezione che troverebbe riscontro nel fatto che tutte le foto di coppia sono scomparse dalla pagina che i due piccioncini avevano creato, rinominata Tsitsidosa. Quindi, a meno che non si tratti di un problema di Instagram, questa misteriosa sparizione potrebbe significare che la coppia dell’estate sia inaspettatamente scoppiata.

Badosa e Sabalenka, reunion a Dubai: questioni amorose da risolvere?

Non è questo, in ogni caso, il punto, sebbene resti inteso che nel caso fosse tutto vero è assai probabile che Aryna e Paula abbiano parlato prevalentemente di questioni amorose. Il punto sul quale intendiamo focalizzarci, semmai, è il bellissimo sentimento che lega le due campionesse.

Ogni volta che Badosa e Sabalenka hanno la possibilità di trascorrere del tempo insieme, sembrano non resistere alla tentazione di dedicarsi dolci parole sui social network. Lo fanno sempre, puntualmente. Condividono uno scatto l’una dell’altra, chiamandosi soulmate (anima gemella), babe (tesoro) e chi più ne ha più ne metta, mandando in visibilio il popolo dei social.

Anche la fotografia di coppia della loro ultima reunion, che da una ricerca effettuata dal Veggente sarebbe avvenuta nel lussuosissimo ristorante Caviar Kaspia di Dubai, ha fatto impazzire i follower. Le due amiche, in effetti, sono belle, bellissime, di quella bellezza che abbaglia. La Sabalenka indossa un miniabito a fiori, mentre la Badosa ha optato per un look più easy composto da jeans e maglioncino. Una coppia insuperabile che brilla di luce propria.