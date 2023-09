Athletic Bilbao-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Getafe è una partita della settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Quarto posto in classifica a tre punti da quello che è un inaspettato due di testa Barcellona–Girona. L’Athletic Bilbao di Valverde dopo la sconfitta al debutto contro il Real Madrid ha iniziato a ingranare: messa la giusta marcia, i baschi hanno piazzato un filotto importante di risultati utili e soprattutto hanno chiuso la porta: solamente quattro i gol subiti, al momento la migliore difesa del campionato spagnolo. Un bel biglietto da visita.

Forte quindi di cinque risultati utili di fila – con quattro vittorie – i padroni di casa non vogliono ovviamente fermarsi in questo momento. Arriva infatti il Getafe che alterna vittorie a sconfitte e che ha pareggiato solamente una volta sola in questa stagione: al debutto in casa contro il Barcellona. Il cammino esterno di Mayoral e soci è da brividi: tre sconfitte nelle ultime tre uscite, e soprattutto quella di domenica scorsa contro la Real Sociedad (4-3) che ancora grida vendetta. C’è qualcosa, è evidente, che dovrebbe essere migliorato ma il turno in mezzo alla settimana non permette chissà quali cambiamenti. E quindi, appare decisamente una partita bella che indirizzata questa. Impossibile davvero non pensare ad un solo risultato: la vittoria dell’Athletic.

Dove vedere Athletic Bilbao-Getafe in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Getafe è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Vista la forza difensiva dell’Athletic, dimostrata fino al momento, appare possibile che la formazione di casa si possa imporre anche senza subire reti. Quindi una gara che dovrebbe pure regalare meno di tre reti complessive. Con una sola formazione a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Getafe

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Garcia; I. Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Mitrovic; Alderete, Rico; Carmona, Maksimovic, Djene, Alena; Latasa, Mayoral.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0