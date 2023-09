Venezia-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Palermo è valida per la settima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il Venezia è ancora una di quelle squadre imbattute in questo avvio di campionato. Ed è per questo che i lagunari sono secondi in classifica alle spalle del Parma, distante solamente due punti. Un fatto, questo, che non tocca più il Palermo, che contro il Cosenza ci ha rimesso le penne in casa pagando a carissimo prezzo la prodezza di Canotto arrivata al primo minuto di recupero del secondo tempo. Una caduta interna che potrebbe lasciare delle conseguenze.

Si capirà molto dalla sfida contro gli uomini di Vanoli. La truppa di Corini, che ha una squadra per stare in alto, deve reagire immediatamente. Anche perché le cose con l’ambiente non è che vadano benissimo per il tecnico dei rosanero, che già in una conferenza stampa di inizio stagione ha fatto capire di avere un poco i nervi scoperti. In Sicilia si aspettano molto quest’anno, vorrebbero vedere una squadra dominare, ma si sa che nel calcio questo è quasi impossibile, a meno che non ti chiami Manchester City che poi sono gli stessi proprietari del Palermo, per inciso.

Sicuramente sarà una trasferta difficile, anche perché come detto il Venezia fino al momento non ha mai perso e ha trovato delle certezze immediate che lo scorso anno sono venute fuori solamente nella parte finale di stagione. Entrambe però hanno una buona tenuta difensiva, visto che solamente due sono state le reti subite fino ad oggi. Certo, i padroni di casa hanno giocato una partita in più.

Come vedere Venezia-Palermo in diretta tv e in streaming

Venezia-Palermo è in programma martedì 26 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Palermo

Venezia leggermente favorito, ma il Palermo non può permettersi un altro passo falso. Sfida da tripla, con due squadre che però alla fine potrebbero decide di tirare i remi in barca: in Laguna si viaggia verso un pareggio.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Sverko; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo, Cheryshev.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mteju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori; Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1