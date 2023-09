Tennis, colpo da maestra: la scollatura stordisce i fan

Tennis, con questa foto ha segnato il punto della vittoria: il suo décolleté a tutto schermo ha mandato in tilt i social.

Era bastato un nonnulla, perché le sirene del gossip entrassero in azione e iniziassero a suonare all’impazzata. Nulla di quanto ipotizzato è mai stato effettivamente confermato, ma i dubbi restano. E resteranno per sempre, probabilmente, dal momento che il protagonista di questa vicenda è un personaggio che non ama sbottonarsi.

Lui, Jannik Sinner, è una delle celebrities più discrete che esistano sulla faccia della terra. Preferisce che si parli delle sue prestazioni sportive, più che delle sue relazioni amorose. Tant’è che, proprio di recente, aveva messo le cose in chiaro e fatto sapere che mai e poi mai permetterà a paparazzi e giornalisti di impicciarsi troppo della sua storia con Maria Braccini. E infatti, coerentemente con quanto dichiarato dal tennista altoatesino, la sua dolce metà non si palesa mai. Né in tribuna, quando lui gioca, né sui social. La si vede su Instagram molto di rado e praticamente mai in sua compagnia.

Ecco perché il popolo dei social era rimasto basito quando, sul finire dello scorso anno, Sinner era stato visto in compagnia di una bellissima brunetta a Cortina. La stagione era volta al termine e lui, amante dello sci come del tennis, si era recato al Super G insieme a una misteriosa ragazza che abbiamo poi scoperto chiamarsi Laura Margesin.

Tennis, che schianto Laura Margesin: décolleté a tutto schermo

Si è vociferato a lungo di una presunta relazione tra i due ragazzi, entrambi altoatesini, ma nulla di tutto ciò, come detto prima, è mai stato confermato dai diretti interessati. Di lei si è saputo molto poco.

È una modella, vive al di là dell’Oceano ed è cresciuta, proprio come il talentuoso Jannik, tra i monti. Potrebbero essersi frequentati, o forse no. Chi lo sa, magari sono solo amici e non c’è mai stato del tenero fra loro. Sta di fatto che, quando quelle foto sono circolate, un dettaglio in particolar modo ha attirato l’attenzione dei follower: la bellezza, candida ed eterea, della presunta fiamma di Sinner.

Laura è affascinante, oggettivamente stupenda, ed anche molto, molto, sexy. Lo dimostra in toto l’ultimo scatto che ha postato sui social network, che la ritrae pronta e in tiro per un evento al quale ha partecipato nelle scorse ore. Ha indossato, per l’occasione, un abito strettissimo e molto chic, caratterizzato da una scollatura vertiginosissima. E il suo fenomenale lato A, manco a dirlo, ha stordito i follower.