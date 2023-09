Sudtirol-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Modena è valida per la settima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Due squadre ancora imbattute, due squadre che arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio. Sudatissimo quello del SudTirol contro la Ternana in trasferta; che ha lasciato un poco l’amaro in bocca quello del Modena in casa contro il Lecco.

Bisoli contro Bianco. Un tecnico esperto, il primo, che lo scorso anno ha portato la sua squadra a pochi minuti da una clamorosa finale playoff, un altro che con il Modena sta praticamente iniziando la sua carriera tra i grandi. Due scuole a confronto si potrebbe dire, con risultati identici però, visto che entrambi stanno dimostrando di poter portare avanti le proprie idee raggiungendo ottimi risultati.

Una sfida che sulla carta è aperta a qualunque risultato. Una sfida che per quello che si è visto fino al momento mette un poco con la testa davanti i padroni di casa. Ma non per questo ovviamente la vittoria è scontata, anzi, tutt’altro: il SudTirol, secondo il nostro modesto avviso, non dovrebbe riuscire a vincere questo match che sembra uno di quelli che alla vigilia di solito sono scritti. Segnati. La sensazione è che possa finire in pareggio.

Come vedere SudTirol-Modena in diretta tv e in streaming

SudTirol-Modena è in programma martedì 26 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Modena

Sì, questa è decisamente una gara da X per quello che le due squadre hanno mostrato fino al momento e per quello che ci dicono anche i numeri. Una gara che potrebbe pure regalare almeno una rete per squadra (gli attacchi sono in palla, nonostante lo zero a zero del Modena nell’ultimo turno) ma che alla fine dovrebbe regalare un punto a testa.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Lonardi, Broh; Odogwu, Casiraghi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre; Battistella, Gerli, Palumbo; Tremolada; Strizzolo, Manconi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1