Spezia-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Spezia-Brescia è valida per la settimana giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Fiducia a tempo per Alvini, tecnico dello Spezia: la società ha deciso di dargli un’altra opportunità. Si gioca il posto contro il Brescia, dopo una serie di sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare in classifica i liguri che per la rosa che hanno possono decisamente ambire alla promozione diretta. O si vince, oppure il cambio sarà immediato.

Pressione, quindi. E si capirà pure se i giocatori dello Spezia credono ancora nelle direttive dell’allenatore che sperava in un avvio diverso. Non sono mancate le polemiche dopo la sconfitta interna contro la Reggiana, con qualcuno che voleva anche un ribaltone immediato in panchina che però non c’è stato. Contro il Brescia ci si gioca tutto.

Un Brescia, quello di Gastaldello, che nonostante sia partito in ritardo viste le vicende di altre squadre che poi hanno portato al ripescaggio, sta facendo bene. Sette punti in tre partite giocate, tre gol fatti – pochi – ma soprattutto sono zero quelli subiti. Insomma, dietro si è trovata una quadratura importante, anche se stavolta è difficile pensare una cosa del genere. Nonostante il momento lo Spezia parte favorito. E dovrebbe riuscire a vincere la partita.

Come vedere Spezia-Brescia in diretta tv e in streaming

Spezia-Brescia è in programma martedì 26 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Brescia

Come raccontato Alvini si gioca la panchina contro un Brescia che ha sette punti in classifica con sole tre partite giocate e che ha una difesa granitica fino al momento. E allora ecco che la gara potrebbe regalare sicuramente meno di tre reti complessive, ed è altrettanto probabile che lo Spezia riesca a vincere questa partita che darebbe un poco odi tranquillità ad una squadra che ha le carte in regola per dire la propria fino al termine della stagione.

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Reca; Cassata, Esposito, Bandinelli; Verde, Moro, Antonucci.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Borrelli; Bjarnason, Bianchi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0