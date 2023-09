Siviglia-Almeria, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Siviglia-Almeria è una partita della settima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Siviglia, dopo aver impattato con il Lens all’esordio in Champions League, nell’ultimo fine settimana ha mancato l’appuntamento con i tre punti anche in campionato, pareggiando 0-0 a Pamplona in casa dell’Osasuna. Piccoli passi in avanti per la squadra di Jose Luis Mendilibar, che aveva iniziato la stagione addirittura con tre sconfitte di fila, compresa quella ai rigori contro il Manchester City in Supercoppa Europea.

L’unico successo degli andalusi rimane, per ora, quello ottenuto al “Sanchez Pizjuan” contro il neopromosso Las Palmas, piegato da un gol del nuovo acquisto Lukebakio. Ci si aspettava indubbiamente di più da un club che lo scorso anno ha chiuso in crescendo, arrivando a vincere la settima Europa League della sua storia. Ed invece queste prime uscite rimandano agli ultimi tempi della gestione Lopetegui, che un anno fa fu sostituito da Jorge Sampaoli (a sua volta poi sostituito da Mendilibar a due mesi dalla fine della stagione). La classifica piange: il Siviglia ha solo 4 punti – con una partita ancora da recuperare – ma il ritardo nei confronti della quarta, ad esempio, è già di nove lunghezze.

Prima della sfida con il Barcellona capolista, in programma venerdì prossimo, Jesus Navas e compagni ospiteranno l’Almeria, altra formazione andalusa.

Una gara da vincere a tutti i costi se l’obiettivo è recuperare al più presto terreno ed evitare di fare la fine – il Siviglia chiuse al 12esimo posto, qualificandosi alla Champions grazie al successo in Europa League – dell’anno scorso. Gli uomini di Vicente Moreno arrivano a giocarsi questo derby regionale da ultimi in classifica, con soli due punti totalizzati in sei partite. Fa ben sperare, tuttavia, il pareggio (2-2) strappato nell’ultima giornata contro il Valencia, riacciuffato due volta dai biancorossi grazie ad una doppietta di Sergio Arribas.

Come vedere Siviglia-Almeria in diretta tv e streaming

La sfida tra Siviglia ed Almeria è una gara valida per la settima giornata della Liga spagnola ed è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Almeria è ancora a secco di vittorie (2 pareggi e 4 sconfitte) e deve pure fare i conti con la seconda difesa più perforata della Liga dopo quella del Granada. Per il Siviglia sembra l’occasione giusta per tornare a vincere e scalare qualche posizione in classifica. Probabile che gli uomini di Mendilibar segnino almeno un paio di gol.

Le probabili formazioni di Siviglia-Almeria

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesus Navas, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa; Sow, Fernando; Ocampos, Suso, Lukebakio; En-Nesyri.

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Chumi, Cesar Montes, Edgar, Akieme; Lopy, Baba; Arribas, Melero, Ramazani; Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1