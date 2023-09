Reggiana-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Pisa è valida per la settimana giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il colpaccio dello scorso weekend è stato sicuramente quello della Reggiana di Alessandro Nesta, che ha conquistato la prima vittoria in questo campionato andando a vincere sul difficile campo dello Spezia sfruttando senza nessuna pietà i problemi che stanno venendo fuori dentro la formazione di Alvini che, a quanto pare, rischia anche la panchina.

Una soddisfazione enorme per gli emiliani che dopo aver assaporato il dolcissimo gusto della vittoria adesso non hanno nessuna intenzione di fermarsi: certo, arriva il Pisa di Aquilani, un’altra squadra che ha vinto fuori casa e che dal centrocampo in su ha elementi qualitativamente di altre categoria. Ma pensare che i toscani possano riuscire in quello che sarebbe il secondo colpo esterno di fila appare difficile, se non impossibile.

Un pensiero dovuto soprattutto per quello che è il momento della Reggiana, ovviamente. La truppa di Nesta è stata anche capace di fermare il Parma in questo avvio di stagione. Serviva solamente sbloccarsi, e gli uomini dell’ex difensore del Milan e della Lazio lo hanno fatto in una delle trasferte più difficili di questo campionato. Adesso sarebbe il momento di cercare pure la prima affermazione interna, ma anche in questo caso, come detto prima parlando del Pisa, ci pare una cosa assai difficile.

Come vedere Reggiana-Pisa in diretta tv e in streaming

Reggiana-Pisa è in programma martedì 26 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Pisa

Due squadre che possiamo tranquillamente definire in forma, due squadre che vogliono continuare a piazzare dei risultati positivi. Ecco perché alla fine entrambe potrebbero decidere di non farsi del male e andare spedite verso un pareggio che muoverebbe la classifica di entrambe. Un match che, sotto questo aspetto, potrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Portanova, Kabashi, Bianco, Girma, Pierangolo; Gondo, Antiste.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; Mlakar, Valoti, Vignato; Moreo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1