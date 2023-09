Lecco-Feralpisalò, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-FeralpiSalò è valida per la settimana giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Lo scontro tra Lecco e FeralpiSalò mette sin da subito punti pesantissimi per la salvezza. Entrambe sono neopromosse anche se, come sappiamo, i padroni di casa hanno dovuto aspettare l’inizio del campionato per sapere effettivamente in quale campionato avrebbero giocato. E dopo un breve periodo di adattamento contro il Modena nello scorso weekend è arrivato il primo punto.

Un punto assai importante contro una formazione che era a punteggio pieno. Un segnale per tutti: il Lecco nonostante non abbia in rosa quei giocatori che nella serie cadetta possono fare la differenza, ha un’organizzazione tattica che le potrebbe permettere di togliersi qualche soddisfazione. E contro la FeralpiSalò è un’occasione importante per cercare la prima storica vittoria in Serie B. Un compito che comunque rimane difficile, e anche molto.

Gli ospiti – che hanno giocato sei partite fino al momento – sono ultimi in classifica e hanno proprio la necessità di muovere la graduatoria. Anche perché la posizione di Vecchi comincia ad essere difficile. Lasciare perdere la ricerca del bel gioco per centrare il risultato, potrebbe essere questo l’obiettivo della FeralpiSalò. E quando una squadra cerca con insistenza questo, alla fine potrebbe anche riuscirci.

Come vedere Lecco-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Lecco-FeralpiSalò è in programma martedì 26 settembre alle 18:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-FeralpiSalò

Per quanto vi abbiamo raccontato prima, con la necessità della formazione ospite di centrare un risultato positivo, allora questo match dà la sensazione che possa finire in pareggio. Per il Lecco quindi rinviato l’appuntamento con la prima vittoria in Serie B. Sì, le due neopromosse si potrebbero “accontentare” di muovere la classifica.

Le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti, Ionita, Galli, Crociata, Lepore; Di Stefano, Novakovich.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Kourfadilis, Fiordilino, Balestrero; Parigini, Butic; Di Molfetta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1