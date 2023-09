I pronostici di lunedì 25 settembre: Primeira Liga, Serie C e altri campionati

I pronostici di lunedì 25 settembre: si gioca nella Primeira Liga portoghese, in campo anche la Serie C e altri campionati minori.

Sarà un giorno avaro di partite, questo lunedì 25 settembre, perché arriva a cavallo tra due turni di campionato di Serie A e Serie B: da domani si tornerà subito in campo per continuare il tour de force post coppe europee.

Qualche partita in giro per l’Europa la si trova comunque: lo Sporting CP parte favorito nella Primeira Liga portoghese contro il Rio Ave, vittoria alla portata anche per il Nordsjaelland contro l’Hvidovre nella Superligaen danese.

Pronostici altre partite

In tutte e due le partite sopra elencate il numero di gol complessivi dovrebbe essere alto, così come in Jong Ajax-Eindhoven dell’Eerste Divisie olandese. C’è da aspettarsi almeno un gol per squadra anche in Halmstad-Elfsborg dell’Allsvenskan.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sporting CP segna tra due e quattro gol in Sporting CP-Rio Ave, Primeira Liga, ore 21:15

Vincenti

• Sporting CP (in Sporting CP-Rio Ave, Primeira Liga, ore 21:15)

• Nordsjaelland (in Nordsjaelland-Hvidovre, Superligaen, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Nordsjaelland-Hvidovre, Superligaen, ore 19:00

• Jong Ajax-Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

• Sporting CP-Rio Ave, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Halmstad-Elfsborg, Allsvenskan, ore 19:00

• Jong Ajax-Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Rapid Bucuresti-CFR Cluj, Liga I Romania, ore 20:00)