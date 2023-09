Cosenza-Cremonese, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cosenza-Cremonese è una partita valida per la settima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 18:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Cremonese, sulla carta, è una delle squadra più attrezzate del campionato, in grado di riconquistare subito la massima serie perduta lo scorso anno. Ma, dopo le prime sei giornate di campionato, i grigiorossi sono a -5 dal secondo posto ed hanno totalizzato solo 7 punti, frutti di quattro pareggi ed una vittoria.

La società non ha voluto perdere tempo ed una settimana fa è corsa ai ripari, esonerando Davide Ballardini, tecnico che lo scorso anno era subentrato a Massimiliano Alvini (oggi sulla panchina dello Spezia, ndr) non riuscendo ad evitare la retrocessione nonostante qualche discreta prestazione nel girone di ritorno. Al suo posto è arrivato un esperto di promozioni dalla Serie B alla Serie A, Giovanni Stroppa. L’ex allenatore di Crotone e Monza ha subito apportato delle modifiche tattiche ma contro l’Ascoli, sabato scorso, la sua Cremonese non è andata oltre un pareggio casalingo (2-2). Una delle poche note positive è stata la doppietta dell’attaccante Massimo Coda, l’acquisto più importante del mercato estivo. I lombardi cercheranno ad invertire la rotta nel turno infrasettimanale a Cosenza. I calabresi di Fabio Caserta hanno addirittura un punto in più dei grigiorossi dopo l’inaspettato successo al “Barbera” contro il Palermo nell’anticipo dell’ultima giornata.

A far esplodere di gioia il popolo rossoblù un eurogol di Canotto nel recupero (0-1), il giusto premio per una prestazione coraggiosa. Seconda vittoria stagionale per i Lupi, che quest’anno danno l’impressione di poter ricoprire il ruolo della cosiddetta mina vagante.

Cosenza-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Caserta dovrebbe confermare Cimino, prodotto del vivaio rossoblù, sull’out destro di difesa. Sarà invece assente Zuccon, non al meglio dopo Palermo. Dietro è ballottaggio tra Venturi e Sgarbi, mentre davanti Canotto partirà dal 1′ al posto di Marras.

Due assenze pesanti in casa Cremonese: lo squalificato Quagliata, espulso durante la sfida con l’Ascoli, è l’infortunato Sernicola. Davanti si contendono una maglia Vazquez e Okereke: quest’ultimo fu tra i protagonisti della promozione del Cosenza in B nel 2018.

Come vedere Cosenza-Cremonese in diretta tv e in streaming

Cosenza-Cremonese è in programma martedì alle 18:15 allo stadio “Marulla” di Cosenza. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Una Cremonese convalescente e che non ha ancora beneficiato degli effetti della “cura Stroppa” potrebbe non avere vita facile contro un Cosenza che invece arriva a questo match sulle ali dell’entusiasmo. Ad ogni modo non dovrebbero mancare i gol, né da una parte né dall’altra, affrontandosi due squadre che giocano entrambe un tipo di calcio offensivo: i padroni di casa ne hanno segnato almeno uno in cinque delle prime sei partite.

Le probabili formazioni di Cosenza-Cremonese

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Viviani, Calò; Mazzocchi, Tutino, Canotto; Forte.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Ghiglione; Vasquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1