Ascoli-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Ternana è valida per la settimana giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Un pareggio contro la Cremonese all’ultimo minuto. La voglia di non perdere di nuovo su un campo comunque difficile. L’Ascoli di Viali ci ha messo proprio del carattere per tornare a casa con un punto dallo Zini. Un segnale che la squadra vuole e ha voglia di lottare. E non era semplice dopo un avvio di stagione complicato.

Sulla carta i bianconeri hanno una rosa importante nonostante qualche partenza di troppo nel corso dell’estate. Una rosa che, ovviamente, potrebbe anche cercare di centrare i playoff alla fine di questa stagione, cosa sfuggita all’ultima giornata nella scorsa. Ma servirebbe iniziare a piazzare qualche colpo importante, una serie di risultati utili positivi per cercare di lasciarsi alle spalle diversi club. Anche perché siamo già alla settimana giornata, e ci sono alcune formazioni che devono recuperare delle partite. Per questo contro la Ternana, l’Ascoli, ha un solo risultato a disposizione, la vittoria.

Semplice? Macché, tutt’altro, soprattutto perché gli uomini di Cristiano Lucarelli stavano per battere il SudTirol nello scorso weekend e sono stati ripresi solamente nel finale da una squadra, quella di Bisoli, che come sempre si dimostra dura, durissima a morire. Una rete su rigore arrivata al quarto minuto di recupero che ha lasciato l’amaro in bocca agli umbri, che sanno adesso di non poter sbagliare più. Il carattere c’è, quello lo trasmette il tecnico, ma mancano ancora un po’ di qualità tecniche. E quelle sono difficili da reperire senza mercato.

Come vedere Ascoli-Ternana in diretta tv e in streaming

Ascoli-Ternana è in programma martedì 26 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Ternana

Oggettivamente l’Ascoli è una squadra più forte, sulla carta, rispetto alla Ternana. E il pareggio preso a Cremona nel finale ha dato una botta di entusiasmo che non si può trascurare. Quindi una vittoria della truppa di Viali ci può stare.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Falasco, Giovane; Gnahore, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Mendes; Nestorovski.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko, Favasuli, Corrado; Raimondo, Falletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1