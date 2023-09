Torino-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Roma è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima il campionato e poi l’Europa League hanno rigenerato la Roma, che nel giro di pochi giorni ha inanellato le prime due vittorie della sua stagione. I giallorossi domenica scorsa hanno passeggiato sull’Empoli, contribuendo indirettamente al primo esonero stagionale – Andreazzoli ha sostituito Zanetti sulla panchina toscana – e giovedì si sono imposti 1-2 sullo Sheriff Tiraspol, iniziando l’avventura continentale con il piede giusto.

Le due sconfitte di fila con Verona e Milan, seguite al pareggio con la Salernitana all’esordio sono al momento dei ricordi lontani, anche se non può bastare un 7-0 per poter dire di aver risolto tutti i problemi. A far ripartire la Roma c’ha pensato pure Romelu Lukaku: il belga ha impiegato poco per conquistare il popolo giallorosso, partecipando alla goleada contro i toscani ma soprattutto risultando decisivo nella remota trasferta in Transnistria, visto che è stato proprio l’ex Inter a siglare il gol vittoria. José Mourinho però non può essere pienamente soddisfatto: i capitolini hanno già perso troppi punti per strada e sono già a -5 dal Milan quarto. È ancora difficile, tuttavia, decifrare questa Roma, che a livello difensivo sembra meno solida rispetto allo scorso anno (7 i gol subiti finora in cinque partite). Mou in questo fine settimana dovrà fare grande attenzione ad una squadra in forma come il Torino di Ivan Juric, cresciuto strada facendo. I granata avevano debuttato con un pareggio casalingo contro il Cagliari ed una pesante sconfitta a San Siro con il Milan ma dopo la sosta hanno ottenuto i primi successi consecutivi, battendo Genoa e Salernitana: 4 gol tra liguri e campani, tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata.

Torino-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Tende a svuotarsi l’infermeria granata: Juric ritrova sia Ilic che Vlasic, che contro la Roma dovrebbero partire entrambi dal 1′. Il croato farà compagnia a Radonjic, reduce dalla grande prestazione di Salerno (ha messo a segno una doppietta), mentre l’ex Verona andrà a sistemarsi accanto a Ricci in mezzo al campo. Non ce la fa invece Vojvoda: sulla corsia sinistra toccherà ancora a Lazaro. In attacco Zapata sarà preferito a Sanabria e Karamoh.

Tre sono i dubbi che attanagliano Mourinho: uno riguarda la difesa (Smalling) e gli altri due il centrocampo, dove Pellegrini e Renato Sanches difficilmente recupereranno. L’unico ballottaggio è quello tra Aouar e Bove nel ruolo di mezzala accanto a Cristante e Paredes.

Come vedere Torino-Roma in diretta tv e in streaming

Torino-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Se escludiamo la serataccia di San Siro con il Milan, il Torino ha già collezionato ben tre clean sheet, ribadendo l’efficacia della sua fase di non possesso palla. A Salerno però i granata hanno dimostrato di essere ispirati anche nella metà campo avversaria, cogliendo la seconda vittoria più larga del 2023. La Roma nelle ultime due stagioni ha sempre evitato la sconfitta con il Toro, difatti il bilancio è di tre vittorie e un pareggio. I giallorossi dovrebbero riuscirci anche stavolta ma non sarà facile bucare una difesa solida come quella granata: probabile che il numero delle reti complessive sia inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Torino-Roma: chi vince? Torino

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1