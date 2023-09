Giorgia Rossi, missione compiuta | Scollatura al limite: fan in tilt

Giorgia Rossi, missione compiuta per l’amatissima conduttrice: il suo look è mozzafiato e, con quella scollatura, ha mandato i fan in delirio.

Sempre impeccabile, la giornalista volto di Dazn è riuscita ancora una volta a fare breccia nel cuore dei fan. Giorgia Rossi, nella serata di mercoledì, ha preso parte all’LBA Cocktail Party e per l’occasione ha optato per un look davvero mozzafiato. Sui social, in tantissimi sono rimasti a bocca aperta davanti alle foto in cui sfoggia la sua generosa scollatura, con un risultato da far girare la testa.

Dopo aver mosso i primi passi nel settore con Roma Channel, Giorgia Rossi ha esordito a Mediaset ormai 10 anni fa. La conduttrice si è dedicata ai pre e post-partita di UEFA Champions League, partecipando anche alla trasmissione Balalaika – Dalla Russia col pallone in qualità di ospite fisso. Nel 2018 è stata scelta per presentare Pressing, prima di prendere la decisione di lasciare le reti del Biscione per approdare a Dazn.

Per Rossi non è stato difficile guadagnarsi le simpatie del pubblico. La giornalista si è fatta strada grazie alla sua professionalità e dedizione e oggi spicca tra le più apprezzate e seguite dagli appassionati di calcio. Il suo charme e la sua classe hanno contribuito alla sua ascesa, permettendole di conquistare totalmente gli spettatori: Giorgia è dotata di un fascino che non è mai passato inosservato e sono in tantissimi a stravedere per lei.

Giorgia Rossi, la combinazione è micidiale: look mozzafiato

Come affermato all’inizio dell’articolo, lo scorso mercoledì Giorgia Rossi ha partecipato ad un evento organizzato dall’LBA, ossia la Lega Basket Serie A che, nel corso della serata, ha consegnato una serie di premi ai giocatori che più si sono contraddistinti. Per l’occasione, la conduttrice ha sfoggiato un look molto elegante, riscuotendo gli apprezzamenti dei fan.

Con indosso un completo formato da blaser e pantaloni, che ha abbinato ad un top che esalta le sue forme, la giornalista ha stregato tutti al suo arrivo. Giorgia ha deciso di lasciare i capelli biondi sciolti, ad incorniciare il suo bellissimo e raggiante viso. Nelle sue storie di Instagram ha condiviso una foto scattata durane l’evento, scatenando le reazioni dei follower.

Questi ultimi sono rimasti senza respirato davanti a tanta bellezza e classe. Sensuale ed elegante, Rossi ha fatto colpo su tutti con un outfit che le calza alla perfezione, mettendo in evidenza la sua silhouette e il suo décolleté. Inutile dire che i seguaci si sono sbizzarriti con i “cuori” e i commenti: impossibile, per loro, rimanere indifferenti.