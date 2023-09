Empoli-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Inter è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il più classico dei testacoda va in scena all’ora di pranzo al “Castellani”, tra la squadra che finora non ha sbagliato un colpo ed è a punteggio pieno, l’Inter, ed un Empoli che dopo appena quattro giornate di campionato si è visto costretto a cambiare guida tecnica, richiamando in panchina l’artefice della salvezza di due anni fa, Aurelio Andreazzoli, al posto di Paolo Zanetti, rimosso dall’incarico dopo l’umiliante 7-0 dell’Olimpico con la Roma.

Una sconfitta fatale per l’ex tecnico del Venezia, e francamente anche inevitabile alla luce dei risultati collezionati dai toscani, a secco sia di punti che di gol. Il bilancio degli azzurri, infatti, è quasi da record: solo altre due squadre, nella storia della Serie A, avevano iniziato così male. Le reti subite sono addirittura dodici, la maggior parte delle quali incassate nell’assurda notte capitolina, in cui la formazione di José Mourinho ha fatto praticamente ciò che ha voluto. L’involuzione era evidente rispetto allo scorso anno, anche se sul mercato l’Empoli si è privata di giocatori importanti, senza sostituirli a dovere. Corre spedita invece l’Inter, reduce dalla goleada (5-1) rifilata al Milan nell’ennesimo derby vinto in questo 2023, la quarta vittoria di fila dopo quelle con Monza, Cagliari e Fiorentina. In Europa però le cose sono andate meno bene: nell’esordio con la Real Sociedad Lautaro e compagni sono riusciti ad evitare la sconfitta solo all’ultimo (1-1) sorpresi dal pressing asfissiante dei baschi. Primo stop stagionale per Simone Inzaghi, che probabilmente ha pagato l’eccessivo turnover, schierando una formazione per certi versi sperimentale.

Empoli-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’attacco dell’Empoli potrebbe scoccare l’ora di Shpendi, in ballottaggio con Cambiaghi: alle loro spalle il talentino Baldanzi. Il centrocampo sarà composto da Fazzini, Ranocchia e Maleh, mentre dovrebbero restare in panchina sia Grassi che Marin. L’altro dubbio di Andreazzoli riguarda l’out sinistro di difesa: Bastoni e Pezzella si contendono una maglia.

Dall’altro lato, Inzaghi ha ormai recuperato Acerbi: l’ex centrale della Lazio insidia de Vrij. Sta meglio anche Calhanoglu, che verosimilmente partirà dal 1′ insieme a Frattesi, quest’ultimo in leggero vantaggio su Mkhitaryan. Davanti il tandem Lautaro-Thuram.

Come vedere Empoli-Inter in diretta tv e in streaming

Empoli-Inter è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La stessa piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Empoli e Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’esordio è dei più impegnativi per Andreazzoli, contro un’Inter che in campionato è stata impeccabile, segnando 13 gol e subendone solo uno. Numeri che preoccupano ulteriormente i toscani, che al “Castellani” non fanno gol ai nerazzurri addirittura dal 2006. La sensazione è che il nuovo tecnico dovrà rinviare ancora l’appuntamento con il primo punto stagionale: ipotizziamo un altro successo comodo dell’Inter, che segnerà non meno di due gol. E non è da escludere che riesca a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Empoli-Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, S. Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2