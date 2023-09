Atalanta-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Cagliari è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La vittoria ottenuta ai danni dei polacchi del Rakow nella prima giornata della fase a gironi di Europa League ha certamente risollevato il morale dell’Atalanta, ma in campionato serve maggiore continuità se l’obiettivo è quello di finire di nuovo tra le prime sei. La Dea finora ha convinto solo in parte, alternando una vittoria ad una sconfitta.

Un andamento fin troppo claudicante per una squadra che sembrava uscita rafforzata da un mercato estivo in cui il club ha saputo sia vendere che comprare. Gli uomini di Gian Piero Gasperini però hanno già dovuto fare i conti con due sconfitte, entrambe maturate fuori casa, contro Frosinone (2-1) e Fiorentina (3-2). E se in Ciociaria de Roon e compagni si erano svegliati tardi, regalando di fatto un tempo ai giallazzurri di Di Francesco, a Firenze è avvenuto il contrario: l’Atalanta ha sostanzialmente dominato la prima mezz’ora, trovando un meritato vantaggio con Koopmeiners, ma dopo il gol ha finito per abbassare il suo baricentro, dando la possibilità alla Viola di ribaltare il risultato. Nell’unico match giocato davanti al suo pubblico, invece, la Dea non ha lasciato scampo ai cugini del Monza, offrendo una prestazione “da Atalanta”. Nessun problema neppure nell’esordio in Europa League, con l’ex milanista De Ketelaere ancora in gol. Si resta al Gewiss Stadium, dove stavolta sarà di scena il Cagliari di Claudio Ranieri, a caccia della sua prima vittoria da quando ha rimesso piede in A. I sardi non hanno entusiasmato: gli unici punti sono arrivati nei due soporiferi pareggi con Torino e Udinese, entrambi terminati a reti bianche.

Atalanta-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini dopo Firenze ha perso Scamacca per un problema alla coscia sinistra: l’ex West Ham ne avrà almeno fino a metà ottobre. Si riducono dunque le opzioni offensive: sarà costretto agli straordinari Lookman, che sarà supportato da De Ketelaere e Koopmeiners. Sulle corsie esterne dovrebbero partire dal 1′ Zortea e Bakker.

Ranieri risponderà con un abbottonato 3-5-2: in difesa c’è Obert al posto dello squalificato Wieteska, mentre in attacco Luvumbo continuerà a far coppia con Pavoletti.

Come vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e in streaming

Atalanta-Cagliari, in programma domenica alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi sei anni il Cagliari ha portato via i tre punti da Bergamo per ben quattro volte, compreso il 2-1 di febbraio 2022, nella stagione in cui in sardi non riuscirono a mantenere la categoria. La squadra di Ranieri finora è stata offensivamente quasi nulla (solo un gol segnato in quattro partite) ma potrebbe riuscire a neutralizzare gli attacchi di un’Atalanta discontinua e che soprattutto è reduce dal primo doppio impegno stagionale. Un risultato positivo dei rossoblù non è da escludere.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zortea, de Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Jankto, Augello; Pavoletti, Luvumbo.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1